Fue a comer a la playa, lo amenazaron y le hicieron pagar un monto exorbitante

Un turista brasileño vivió una experiencia amarga en la zona turística de Playa Blanca, en Barú, Colombia: le robaron el celular y le cobraron 4.600.000 pesos colombianos (unos 42.000 pesos uruguayos) por comer pollo, patacones y agua bajo una carpa.

El denunciante se identificó como Caio Lazzaretto Mónaco, de 27 años, quien indicó que permaneció más de un mes en Colombia. Viajó a Bogotá, Pereira, Medellín, San Andrés y cerró en la capital de Bolívar.



En esta última ciudad, solicitó un tour a través de una agencia para conocer el Aviario Nacional y Playa Blanca, pero por un error de la empresa, según aseguró, debió ir solo.



Se embarcó en una buseta (un ómnibus pequeño) desde el Castillo de San Felipe hasta Pasacaballos y desde ahí tomó un mototaxi hasta el Aviario.



Describe como “grata” la experiencia en este lugar, pero los inconvenientes empezaron cuando acababa de llegar a Playa Blanca, donde lo rodearon seis individuos.



“Me hicieron chistes, me distrajeron y uno de ellos tomó el celular de mi maleta. No me di cuenta hasta que llegué a un sitio en la playa, porque la maleta estaba abierta y no estaba mi teléfono”, expresó Lazzaretto al periódico El Universal.

Así fue el millonario cobro en Playa Blanca



Aparentando solidaridad, otros sujetos se le acercaron a brindarle una supuesta ayuda. Le llevaron un plato con patacones, pollo, agua y lo ubicaron bajo una sombrilla, según comentó el turista.



Cuando fue a pagar con tarjeta de crédito, en vez de 60.000 pesos colombianos (unos 550 pesos uruguayos) que esperaba, notó que el pos decía 1.200.000 pesos (11.150 uruguayos), por lo que asumió que la máquina estaba adulterada y le “querían robar”. En ese caso, se rehusó a pagar y los hombres reaccionaron con amenazas.



“Vi el monto exacto de 1.200.000 pesos colombianos y agregué la contraseña de mi tarjeta. Acepté pagar ese monto de inmediato para librarme de ellos, pensando que iba a resolver la situación. No sé cómo el valor cobrado fue muchas veces mayor”, dijo Lazzaretto a ese medio.



Posteriormente, los individuos le indicaron que no se había procesado el pago por “mala señal” y, según contó el brasileño, en total hizo tres intentos. En el primero, le descontaron 1.200.000 pesos, en el segundo la misma cantidad y en el tercero 2.200.000 (20.400 uruguayos).

Las quejas de Lazzaretto por el trámite



Sin celular y cinco horas después de discutir con los sujetos, el turista no tenía acceso al historial de su cuenta, por lo que cayó en cuenta de lo sucedido cuando llegó a su país, donde pidió ayuda en el banco, pero le pidieron un informe policial.



“En Colombia, antes de viajar, intenté realizar la denuncia a policías en el aeropuerto de Bogotá, pero me dijeron que no era posible y que podría hacerlo en la página web www.adenunciar.gov.co. Tampoco pude hacerlo allí porque el sitio web no funciona para denuncias de personas fuera de Colombia”, sostuvo Lazzaretto.



Finalmente, el hombre aseguró que la embajada de Brasil en Cartagena lo está ayudando con el trámite.