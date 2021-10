Comenzó el juicio contra Matteo Salvini por bloquear a 147 migrantes en el mar  

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El juicio contra el dirigente italiano de extrema derecha Matteo Salvini, acusado de haber bloqueado ilegalmente en el mar durante 19 días a 147 migrantes que habían sido rescatados en el Mediterráneo por la ONG Open Arms en agosto de 2019, cuando era ministro del Interior, empezó ayer en Palermo, en Sicilia.

Durante esos días de bloqueo se produjeron numerosas evacuaciones de migrantes por problemas sanitarios y comenzó un pulso entre las autoridades judiciales y Salvini, que siguió oponiéndose al desembarco. Ante esa negativa, el Ejecutivo español ordenó habilitar el puerto de Algeciras y después el de Palma como destino para Open Arms, pero la ONG rechazó la oferta por considerar inviable emprender otros cinco días de travesía e insistió en atracar en Lampedusa.

Finalmente, el fiscal de Agrigento (Sicilia), Luigi Patronaggio, atendió la demanda de la ONG y ordenó el desembarco, que se produjo en la noche del 20 de agosto de 2019 y se abrió una investigación a Salvini por abuso de poder y secuestro de personas.

La audiencia.

Ayer, el día de apertura de la audiencia en Palermo, el juez Roberto Murgia señaló que todos los testigos presentados por las partes podían testificar, incluido el actor estadounidense Richard Gere, quien realizó una visita humanitaria al barco, y el ex primer ministro italiano Giuseppe Conte.



El líder de la ultraderechista Liga, contrario a la migración y que forma parte de la coalición en el poder que lidera Mario Draghi, está acusado de secuestro y abuso de poder por haber prohibido el mencionado desembarco.



La audiencia, que se abrió el 15 de septiembre pero fue aplazado inmediatamente, fue un mero trámite procesal que duró menos de tres horas, antes de que el juez anunciara que la próxima vista será el 17 de diciembre. En el caso de que fuera declarado culpable, Salvini afronta un máximo de 15 años de prisión. “Espero que dure el menos tiempo posible porque hay cosas más importantes de las que ocuparse”, dijo el político italiano.



Salvini, de 48 años, sostiene que actuó por el bien de Italia con su política de “puertas cerradas” para disuadir a los migrantes de embarcarse en las costas africanas para una travesía peligrosa del Mediterráneo. También asegura que la decisión tomada no fue solamente suya sino que la acordó con el Gobierno, incluido Conte, primer ministro por entonces.



Además, testificarán la actual ministra de Interior, Luciana Lamorgese, y el ministro de Exteriores, Luigi di Maio.



“El proceso que quería la izquierda y los partidarios de la inmigración ilegal comienza: ¿cuánto costará a los ciudadanos italianos?”, añadió Salvini.



Antes de la audiencia, el fundador y director de Open Arms, Oscar Camps, manifestó que el juicio no tiene motivaciones políticas. “Salvar a personas no es un crimen, sino una obligación no sólo de los capitanes sino de todo el Estado”, aseguró Camps a los periodistas.

Inmigrantes.

El inicio del proceso coincidió con la llegada de 406 migrantes, rescatados en varias operaciones frente a las costas de Libia por la ONG Sea Watch, al puerto siciliano de Pozzallo.



Durante seis días, se negó el permiso de atracar en un puerto seguro al barco, que ancló frente a la isla italiana de Lampedusa, al sur de Sicilia, mientras empeoraban las condiciones de las personas a bordo. Los migrantes pudieron desembarcar gracias a una orden emitida por la justicia siciliana al término de una inspección a bordo que confirmó la emergencia sanitaria y el hacinamiento dentro del barco.



El Senado de Italia votó el pasado año el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Salvini, lo que allanó el camino para que fuese juzgado.



Italia es el primer punto de entrada a Europa para los que provienen del norte de África.