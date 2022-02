Colombia: un bebé cayó desde un séptimo piso y salió ileso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un bebé cayó desde un séptimo piso de un departamento pero salió ileso, como confirmó un médico que atendió al pequeño, que dijo que “para la magnitud de la caída de un séptimo piso, no es nada lo que tiene el niño”.

El incidente sucedió este lunes en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Hasta ayer el bebé se encontraba aún en el hospital para que se le realicen estudios.



Naily Hernández, la madre de Elián, explicó en diálogo con el medio colombiano Caracol Radio que las rejas del balcón se aflojaron cuando el chico estaba en ese lugar del departamento, y que por eso cayó al vacío. Aseguró que pensó en lo peor, pero que sin embargo el pequeño no tuvo ningún rasguño “por el milagro de Dios”.

“Estamos conmocionados por lo ocurrido, pensé en lo peor cuando el niño cayó, en medio de la desesperación solo preguntaba si estaba vivo, sentía que me moría, todo fue tan rápido, en un abrir y cerrar de ojos” agregó la madre.



​Cuando el pequeño impactó con el suelo, el intendente de la Policía de la ciudad Fredy Alexander García, que vive en el primer piso, socorrió al bebé y lo trasladó a la Clínica Reina Catalina.



El efectivo explicó la situación: “Me encontraba almorzando a las 12:40 y con mi esposa sentimos un golpe y el ruido de unas varillas caer, de inmediato me asomé al balcón y observé las rejas y cuando giro la cabeza noto que hay un niño inconsciente”. Y agregó: “De un momento a otro sentí el llanto del bebé y fue uno de los mejores sonidos que he escuchado, enseguida pensé en mis hijos”.

El intendente de la Policía local junto a un jardinero del lugar, al ver el acontecimiento, llevaron al chico hasta la clínica, donde lo revisó el médico Jairo Quiroz, quién aseguró a Caracol ayer que “el niño está consciente, responde a los estímulos, presenta un hematoma en el cuero cabelludo y laceraciones en miembro superior e inferior”.



El médico afirmó que el pequeño permanecerá en la clínica para que se le puedan realizar estudios y sumó: “Es un verdadero milagro que el niño resultara ileso de una caída como esa, no nos explicamos cómo pasó, pero por fortuna el niño se encuentra bien, se comporta como si nada le hubiera ocurrido”.



La madre comentó que cuando pudo ver a su hijo en el centro médico, se alegró al ver que el bebé la reconocía y se comportaba con normalidad: “Solo tiene un chichón en su cabeza, es un milagro de Dios”. Hernández vive en la zona de Barranquilla, en el norte de Colombia, desde hace cuatro años con el bebé y su primer hijo de siete años.