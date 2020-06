Colin Powell votará por el demócrata Joe Biden

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exsecretario de Estado Colin Powell respaldó ayer domingo al aspirante demócrata a la Casa Blanca Joe Biden, uniéndose a un coro creciente de republicanos y líderes militares que critican al presidente Donald Trump, en medio de protestas a nivel nacional.

Powell dijo además que votaría por Biden, yendo un paso más allá que otros republicanos que han dicho que no apoyan a Trump pero que no han respaldado a su rival demócrata.

El exsecretario de Estado dirigió el ejército estadounidense durante la Guerra del Golfo de 1991 en Irak durante el gobierno de George H.W. Bush y luego dirigió el Departamento de Estado bajo el presidente George W. Bush.



Declaró que Trump “miente todo el tiempo”, “se ha alejado” de la Constitución y representa un peligro para la democracia estadounidense. “No puedo de ninguna manera apoyar al presidente Trump este año”, dijo Powell, quien tampoco votó por Trump en 2016, en una entrevista a CNN.



“Estamos en un punto de inflexión”, declaró Powell, criticando a los senadores republicanos por no enfrentarse a Trump. “Se sale con la suya porque la gente no lo responsabilizará”, dijo.



La crítica se produce cuando la nación enfrenta protestas generalizadas por la violencia policial contra personas negras, el COVID-19 y una fuerte recesión económica.



No es usual que los republicanos critiquen a Trump directamente, y menos los miembros de la jerarquía militar, que generalmente se mantienen fuera de la política.



El exsecretario de Defensa de Trump, el general en retiro Jim Mattis, denunció lo que dijo eran esfuerzos “deliberados” del mandatario para dividir el país. Los exjefes del Estado Mayor Conjunto Michael Mullen y Martin Dempsey también han criticado la forma en la que Trump ha manejado los disturbios.



La senadora republicana Lisa Murkowski dijo que se “debatía” sobre si apoyar la reelección de Trump, mientras que el senador republicano Mitt Romney elogió las palabras de Mattis. El New York Times informó el sábado que George W. Bush no votaría por Trump, citando fuentes cercanas al único expresidente republicano vivo.