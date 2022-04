La coalición de Mauricio Macri descarta un posible acuerdo electoral con Javier Milei

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Argentina los grupos políticos comienzan a definir sus estrategias electorales para 2023. Con ese objetivo se reunieron ayer miércoles los principales referentes nacionales de Juntos por el Cambio, la coalición opositora que lidera Mauricio Macri.

En una reunión en la que intentaron limar asperezas y aplacar las tensiones, los jefes de Juntos por el Cambio le cerraron la puerta a una posible alianza con el economista Javier Milei, referente de La Libertad Avanza, informó ayer el diario La Nación.



El cónclave se realizó en la sede del Instituto Hannah Arendt, el think tank de la Coalición Cívica. En un pequeño salón del edificio ubicado en el barrio de Recoleta se amucharon Mauricio Macri; Horacio Rodríguez Larreta; Patricia Bullrich; María Eugenia Vidal; Cristian Ritondo, Mario Negri; Gustavo Valdés; Alfredo Cornejo; Martín Lousteau; Ernesto Sanz; las autoridades y espadas legislativas de la CC, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López; y el líder de Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, entre otros dirigentes nacionales de la coalición.

La discusión en torno Milei se activó cuando Rodríguez Larreta puso el énfasis en el punto 6 del nuevo reglamento y manual de buenas prácticas de Juntos por el Cambio, que establece que cualquier futura incorporación del espacio debe ser aprobada por unanimidad.



En ese marco, los altos mandos del espacio concordaron en que Milei “no forma parte de Juntos por el Cambio” y que la estrategia de posicionamiento del libertario es “funcional” al kirchnerismo, porque busca dividir a la alianza opositora.



Macri avaló la idea, pero advirtió a sus socios sobre la necesidad de definir un plan para salir a disputarle la representación a Milei.



“Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo”, remarcaron los jefes de Pro, la UCR, la Coalición Cívica y Peronismo Republicano, los grupos que integran Juntos por el Cambio. Macri, quien llegó unos minutos tarde al cónclave, fue quien sugirió incluir la palabra “anarquía”, informó La Nación.

La exclusión de Milei fue celebrada por los caciques radicales, Lousteau y los referentes de Elisa Carrió: “Damos por cerrado un debate que erosiona la unidad de Juntos por el Cambio y es funcional al kirchnerismo. Por más que quieran no vamos a permitir que rompan la única alternativa de cambio profundo”, remarcó Ferraro, titular de la CC, tras la reunión cumbre de Juntos por el Cambio.



En la misma reunión en que se descartó una alianza con Milei, JxC debatió sobre el presunto acuerdo que negoció el radical Gerardo Morales con el kirchnerismo para cubrir una de las vacantes en el Congreso de la Magistratura. Morales, gobernador de Jujuy, se mostró furioso por los trascendidos. Sospecha que un sector de JxC, sobre todo de Pro, busca desgastar su figura para romper el espacio y sellar un acuerdo electoral con Milei, una jugada que los radicales descartan de plano.



Milei buscó mostrarse por encima de las intrigas entre macristas y radicales. “Somos una fuerza nueva que viene a transformar la Argentina. Queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años. Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso”, escribió Milei en Twitter.



Sin embargo, no cerró del todo la puerta. No a todos, al menos. “Sí invitamos a todos aquellos que compartan nuestras ideas”, dijo.

“Hoy gobiernan CFK, La Cámpora y Alberto por el fracaso del modelo de las palomas tibias de JxC. Nos encerraron un año y medio con apoyo de Larreta y gobernadores radicales. Votaron juntos en el Congreso. Nuestro voto es transversal y su base es el fracaso del modelo de la casta”, completó Milei. (La Nación/GDA)