Coalición italiana exhibe sus diferencias

El antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga, que gobiernan Italia en coalición desde hace tres meses, ya muestran públicamente las primeras divisiones internas en asuntos como inmigración. “En estos días no ha faltado unidad en el Gobierno”, dijo ayer domingo el líder del M5S, Luigi Di Maio, en un vídeo en las redes sociales.



Sin embargo, uno de los asuntos que más discrepancias ha generado entre los dos socios de gobierno ha sido la gestión del más de un centenar de inmigrantes del barco militar Diciotti, a quienes el ministro del Interior, Matteo Salvini (Liga), ha mantenido retenidos durante cinco días en el puerto de Catania, Sicilia.



La intención, dijo, era presionar a los países europeos para que acordaran su reubicación, pero su actuación no ha gustado a todos, como al presidente de la Cámara de los Diputados, Roberto Fico (M5S), que advirtió de que las negociaciones políticas podrían desarrollarse después de que estas personas desembarcaran en Italia. Unas afirmaciones a las que Salvini no dudó en contestar con un escueto: “Tú haz la labor de presidente de la Cámara y yo me encargo de ser ministro”.

No ha sido la única desavenencia. El barco Diciotti llevaba cinco días en el mar con 177 inmigrantes a bordo cuando el ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli (M5S), ordenó que atracara en Catania. Pero la autorización de un puerto y el desembarco de personas en el país compete también al Ministerio del Interior y Salvini respondió de inmediato, asegurando que del barco no bajaba “nadie” hasta tener una respuesta de la Unión Europea (UE).



Este pulso que ha mantenido Salvini durante cinco días le ha valido que la Fiscalía de Agrigento (Sicilia) le investigue ahora por los delitos de secuestro, arresto ilegal y abuso de poder.

Los dos socios que componen el actual gobierno populista italiano concurrieron por separado a las elecciones generales de marzo pasado, pero comparten muchos puntos de vista que les facilitaron negociar en pocas semanas un programa político para su Ejecutivo.



Comparten su visión en la necesidad de frenar la inmigración ilegal hacia las costas de Italia, reformar el sistema de pensiones o aliviar la presión fiscal, pero disienten en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructuras o la obligatoriedad de las vacunas en los menores, entre otras cuestiones.