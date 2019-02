Clamor popular contra Maduro: "¡Fuera dictador!"

Decenas de miles de opositores al régimen de Venezuela, liderados por el presidente interino, Juan Guaidó, se movilizaron en Caracas ayer sábado para exigir al presidente Nicolás Maduro que abandone el poder, mientras en otra gran manifestación encabezada por el mandatario, se celebaron los 20 años de gobierno chavista.

"¡Fuera dictador!", fue el clamor en la enorme movilización opositora, en tanto había pancartas que reclamaban "¡Usurpador, vete ya!" y "Fuerza Armada oye al pueblo". Guaidó, un ingeniero de 35 años que preside la Asamblea Nacional (Parlamento) el único órgano surgido de elecciones libres, que asumió como presidente interino el 23 de enero, estuvo al frente de la marcha en respaldo del ultimátum que dieron a Maduro Alemania, España, Francia, Holanda, Portugal y Reino Unido, con plazo hasta hoy domingo, para que convoque a elecciones libres y con todas las garantías o de lo contrario reconocerán a Guaidó como el único presidente.

El líder opositor ya tiene la adhesión de unos 60 países en el mundo, destacándose en primer lugar el firme respaldo de Estados Unidos.

En el acto, Guaidó exhortó a sus seguidores a continuar en las calles para presionar al régimen y llamó "a dos movilizaciones importantes", una el Día de la Juventud en Venezuela, el martes 12 de febrero y la otra relacionada con la llegada de ayuda humanitaria, cuya fecha no precisó.

"Vayan anotando esa fecha", indicó al referirse al Día de la Juventud como parte de las movilizaciones para terminar con el régimen y con el mandato de un presidente al que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional califica de usurpador del poder, después que asumió un nuevo periodo el 10 de enero, surgido de comicios fraudulentos.

Guaidó anunció que, ante la crisis que golpea a la población venezolana, por falta de alimentos y medicamentos, bajo una inflación alucinante, se conformó "una coalición de ayuda humanitaria" con centros de acopio desde Cúcuta (Colombia), Brasil y en una isla del Caribe, que no identificó.

"Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de muerte", sostuvo desde una tarima en una plaza del este de Caracas. Agregó que la ayuda empezará a llegar en los próximos días y la primera entrega estará destinada a la población más vulnerable. Advirtió que los militares serán quienes tengan en sus manos la decisión de que entre la ayuda a Venezuela. "Y además estaremos pidiendo respaldo al pueblo de Venezuela para que efectivamente pueda ingresar toda esa ayuda humanitaria", señaló. "Es lo más importante en este momento".

Mientras, en otra zona de Caracas, Maduro estuvo presente para festejar los 20 años de la revolución bolivariana que inició Hugo Chávez. Pero, en este aniversario, el gobierno tuvo que recurrir al acarreo de miles de funcionarios públicos y simpatizantes procedentes de todo el país. Por las calles del oeste de Caracas se percibía una hilera de ómnibus y camisas rojas que acudieron al acto. Diosdado Cabello, el número dos del régimen, tras el fiasco del 23 de enero, se encargó de recorrer el país los últimos días para movilizar a sus partidarios.

La figura de Chávez, es indudable, pesa mucho más que la de su sucesor. Como es habitual, Maduro evocó a Chávez, fallecido en 2013, y sacó a luz toda la retórica bolivariana y antiimperialista. "Abandonen el camino del intervencionismo, yanquis, dejen de llamar a la guerra, dejen de apoyar un golpe de Estado que ya fracasó. ¡El golpe de Estado fracasó y no se dan cuenta!", advirtió.

Por otra parte, dijo que la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) quiere adelantar las elecciones parlamentarias para este año y hacer frente a la crisis que tiene "el Legislativo burgués", en referencia al Parlamento libremente elegido con mayoría opositora. "Saben ustedes la crisis que tiene la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo burgués. La Asamblea Constituyente hace la evaluación constitucional, histórica y política para llamar a un adelanto de elecciones parlamentarias este año. Yo estoy de acuerdo", expresó.

Maduro dijo que pidió a la ANC que allane el camino hacia las nuevas elecciones parlamentarias con "unos cabildos abiertos patra consultarle al pueblo esta decisión política".

El anticipo de esos comicios apunta a despojar a la oposición del único poder que controla desde enero de 2016, tras su arrasador triunfo en las elecciones parlamentarias de 2015, origen del conflicto.

General de Aviación abandona al régimen y apoya a oposición

El general de división y director de Planificación Estratégica de la Aviación venezolana, Francisco Esteban Yánez Rodríguez, reconoció en un video difundido ayer sábado al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado.



"Me dirijo ante ustedes para informarles que desconozco la autoridad irrita y dictatorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado", dijo Yánez Rodríguez en el vídeo compartido por el diputado opositor Luis Florido. El general que fue declarado traidor en la página web de la Aviación, aseguró también que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) recibe "infinitas amenazas" para que no se pronuncien en favor del diputado Guaidó.



"Pueblo de Venezuela, el 90% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela. Por los acontecimientos de las últimas horas ya la transición, la democracia es inminente", agregó. Yánez Rodríguez instó así a sus compañeros de las Fuerzas Armadas a apoyar a Guaidó como presidente y les pidió no "reprimir" más al pueblo. Asimismo, pidió a los ciudadanos a seguir manifestándose por la vía pacífica.



Es el segundo jerarca militar que abandona al régimen bolivariano. El 26 de enero, el agregado militar en Estados Unidos, coronel José Luis Silva anunció su respaldo a Guaidó como presidente para buscar el camino del restablecimiento de la democracia en Venezuela.