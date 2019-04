Cinco revelaciones del informe sobre la interferencia rusa en elecciones de EE.UU.

Estas son cinco nuevos datos que aportó:

Al determinar si el presidente Donald Trump obstruyó la justicia, Barr dijo que la rabia de éste en el momento en que asumió el cargo fue un factor. "Hay pruebas sustanciales que demuestran que el presidente estaba frustrado y enojado porque creía sinceramente que la investigación estaba minando su presidencia y que era impulsada por sus oponentes políticos y alimentada por filtraciones ilegales", dijo Barr. Debido a eso, Barr sostuvo que la percepción de Trump de que estaba siendo atacado injustamente invalida acusaciones de que el presidente obstruyó la justicia. "Esta evidencia de motivos no corruptos pesa mucho contra cualquier alegato de que el presidente tuvo una intención corrupta para obstruir la investigación", dijo Barr.

Ayudar a WikiLeaks no es ilegal

El reporte de Mueller detalla los esfuerzos de militares rusos para acceder a las computadoras del Partido Demócrata y robar información. También explica cómo esos correos electrónicos se transmitieron a WikiLeaks y se publicaron, dijo Barr. El fiscal general hizo una distinción: si bien piratear los correos electrónicos era un delito, publicarlos no, si es que la persona no participó también en la intromisión informática. "Según la ley, la publicación de este tipo de materiales no sería criminal a menos que el editor también hubiese participado en la conspiración de piratería que subyace", dijo Barr.