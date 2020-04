Cifra de muertes por el coronavirus se disparó en una semana

El 9 de enero moría un ciudadano chino de 61 años en Wuhan. Era la primera víctima mortal oficialmente conocida de un nuevo virus. Tres meses después, 100.000 personas han sucumbido a la pandemia del COVID-19, y más de la mitad de la población mundial se ha visto obligada a confinarse para no contagiarse. En la última semana se han anunciado más muertos que en lo que va del año.

Según un relevamiento de la agencia AFP de fuentes oficiales, hasta ayer viernes el número de muertes por este nuevo coronavirus era de 100.661, y 1,6 millones de personas infectadas en 193 países. Por su lado, la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos relevó un poco menos de fallecidos: 100.376 hasta ayer.

Los datos publicados en todo el mundo, tanto en términos de casos como de muertes, no reflejan sin embargo totalmente la realidad. Muchos países solo efectúan pruebas de diagnóstico a los enfermos en estado grave. Otros no tienen una política de tests a gran escala, básicamente por falta de medios.



“Hay problemas con todos los indicadores, pero el número de casos depende enormemente del número de tests”, destaca la epidemióloga francesa Catherine Hill. “El número de muertos es un buen indicador a condición de que no se cambie de método en pleno conteo”, añadió.

Europa, que tenía menos de 10.000 muertos el 22 de marzo, registra ahora más de 70.000, y sigue siendo el principal foco de la pandemia.



La progresión ha sido fulgurante en las últimas semanas: en 11 días, el número de decesos fue multiplicado por dos, para sobrepasar los 70.000 el 10 de abril.



Italia y España siguen siendo los dos países europeos más afectados, con 18.849 y 15.843 fallecimientos, respectivamente. Una pequeña luz de esperanza se encendió esta semana, con un lento descenso que parece haberse estabilizado en una especie de meseta. En las últimas 24 horas, Italia reportó 570 muertos, España 605.

Pero otros, como Reino Unido y Bélgica con 980 y 496 muertos, respectivamente, en las últimas 24 horas, han visto su situación empeorar.



En una nota positiva del sombrío panorama en el Reino Unido, el primer ministro británico, Boris Johnson, enfermo de COVID-19, evolucionaba bien en el hospital, tras haber salido de cuidados intensivos el jueves. “El primer ministro ha podido caminar un poco, entre períodos de descanso, en el marco de los cuidados que recibe para ayudarle a recuperarse”, declaró su portavoz.

“Su ánimo sigue siendo muy bueno”, añadió, y precisó que está en la “fase inicial” de su recuperación y que retomará las riendas del ejecutivo cuando “la opinión de su equipo médico” sea favorable.



Es en Estados Unidos ahora donde la enfermedad está progresando más rápidamente, en particular en el estado de Nueva York, donde se han detectado más de 160.000 casos, 93.000 en la ciudad.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció ayer viernes 777 muertes más en el estado por coronavirus en las últimas 24 horas, elevando la cifra de fallecidos en la región a 7.844, y advirtió de los peligros de una segunda oleada de la pandemia, que aseguró se podría evitar llevando a cabo millones de pruebas sobre los ciudadanos.



“Lo que está pasando no es fácil de aceptar”, dijo Cuomo, que explicó que el elevado número de fallecidos, se debe a que la mayoría de las personas que fueron ingresadas con síntomas y que han necesitado de respiradores durante estas últimas dos semanas están perdiendo la vida.

Además de contar con el 28% de contagios mundiales (473.093), el número de decesos sigue aumentando inexorablemente, cerca de 2.000 en 24 horas. Estados Unidos tiene ahora 17.925 muertos, el segundo saldo más elevado en el mundo, detrás de Italia.



Un modelo estadístico publicado por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), que analiza la forma cómo evolucionó la epidemia en China y en Europa, ha revisado sin embargo varias veces a la baja el número total de muertos que el coronavirus podría causar en Estados Unidos: de 93.000 a 82.000, ahora 60.000 fallecimientos.

Después de Italia, Estados Unidos y España, los siguientes países en términos de decesos son Francia (13.197), el Reino Unido (8.958), Irán (4.232) y China continental (3.336).

La pandemia avanza en medio de una polémica sobre cómo la Organización Mundial de la Salud (OMS) está manejando la crisis.



Estados Unidos ha cambiado en los últimos días su política de culpar a China por la pandemia y ahora apunta a la OMS por titubear en su gestión de la pandemia y cometer errores.

El presidente Donald Trump acusó a la OMS de privilegiar a China en la crisis, y de minimizar la amenaza que suponía el coronavirus en las primeras semanas de su expansión.



Trump llegó a amenazar con suspender la contribución de su país a la OMS. La OMS se ha fijado para el bienio 2020-21 un presupuesto de 5.840 millones de dólares, de los que buena parte (1.358 millones) se dedicarán a medidas para ayudar a la implantación de sistemas de sanidad universal y 1.000 millones para la gestión de emergencias como la actual.

Buena parte de ese presupuesto (4.883 millones de dólares) proviene de contribuciones voluntarias, y solo 956,9 millones proceden de los estados miembros, de los que aproximadamente la octava parte (115,76 millones) serán sufragados por Estados Unidos, aproximadamente el doble que su rival, China.

Hart, isla de fosas comunes en Nueva York

Fallecidos por la COVID-19 cuyos cuerpos no han sido reclamados están siendo enterrados en fosas comunes en una isla de Nueva York. La isla Hart, en el Bronx, acoge a uno de los mayores cementerios públicos de Estados Unidos. Más de un millón de personas están enterradas en ella. Desde hace 150 años las autoridades de Nueva York utilizan la isla para enterrar en sus fosas comunes cadáveres no reclamados, no identificados o a los que no pueden pagar un entierro.



El diario The New York Times informó que desde que comenzó la pandemia del coronavirus, la cifra de personas enterradas en Hart Island pasó de 25 por semana a 25 por día.



La isla, de 1,6 km de largo, se convirtió en un cementerio para personas pobres e indigentes en 1869, cuando la ciudad la compró a un particular con ese fin.



Unos 1.200 entierros tienen lugar cada año en la isla. Los muertos son enterrados en ataúdes de pino. No hay lápidas, pero piedras blancas indican las trincheras donde fueron colocados los ataúdes.



En general los entierros son realizados por presos de la cercana Rikers Island, una de las cárceles más famosas del país, pero no durante la pandemia de coronavirus.



La isla ha sido utilizada como campo de prisioneros de la Guerra Civil estadounidense, asilo mental, sanatorio para tuberculosos, centro de detención de delincuentes juveniles y hasta como base de misiles durante la Guerra Fría. Se la conoce como “la isla de los muertos” de Nueva York.