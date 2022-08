Chofer de ómnibus creó grupo de Whatsapp y avisa a pasajeros frecuentes por dónde va

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Chicos, estoy saliendo de Lomas, rapidos on furius", les dice Miguel, un chofer de ómnibus de Buenos Aires, a sus pasajeros frecuentes en el grupo de Whatsapp que creó para que no tengan que esperarlo mucho tiempo y también para que no lo pierdan cada mañana.

El grupo se llama "Vamos que llegan tarde" y la historia fue dada a conocer por el diario argentino Clarín en su cuenta de Instagram, luego de que un usuario de Twitter publicara varios audios de Miguel y contara cómo llegó a formar parte de ese selecto grupo de personas.

"Todos los días me tomo el 74 para ir a laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agregó al grupo de Whatsapp del bondi, donde el loco te avisa por dónde anda así no te clavás en la parada", dice el usuario llamado Hasbullah, y acota: "el verdadero tipazo, te amo Migue".

La mayoría de los comentarios de los usuarios resaltan la solidaridad y generosidad del chofer y piden que haya más como él, mientras algunos pusieron el énfasis en el riesgo de que use su celular mientras está al volante. "Nadie piensa en que maneja usando WhatsApp?", dijo uno de los comentaristas.