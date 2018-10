Chile festeja, Bolivia lamenta

Chile se anotó ayer lunes una victoria con el rechazo de la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) para obligarle a negociar un acceso soberano al mar. El fallo es un revés para el presidente boliviano, Evo Morales, que esperaba un triunfo que le sirviera de catapulta para su cuarta candidatura consecutiva.

"Por 12 votos contra 3, la República de Chile no está obligada jurídicamente a negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia", señala el fallo, leído durante más de una hora por el presidente del tribunal, Abdulqawi Ahmed Yusuf.

Tras desmontar uno a uno los argumentos de Bolivia en su demanda presentada en 2013 sobre una eventual obligación jurídica de Chile, la CIJ recomienda a ambos países a "continuar su diálogo" en un "espíritu de buena vecindad" para abordar el "enclaustramiento de Bolivia".

Las reacciones al fallo no se hicieron esperar. Desde Santiago de Chile, el presidente Sebastián Piñera celebró que el tribunal pusiera "las cosas en su lugar" y denunció que Evo Morales creó "falsas expectativas" y "grandes frustraciones a su propio pueblo".

"La demanda establecida por el Gobierno de Bolivia nunca tuvo ningún sustento, ningún fundamento de carácter histórico ni de carácter político ni jurídico y por eso ha sido íntegra, total y categóricamente rechazada", agregó Piñera.

Por su parte, Morales, que se desplazó hasta La Haya para presenciar el fallo —algo poco usual en jefes de Estado—, relativizó la derrota y subrayó que, "si bien no hay una obligación (de Chile) de negociar, hay una invocación a seguir el diálogo".

"Bolivia nunca va a renunciar", dijo Morales en la escalinata de entrada a la CIJ. A una decena de metros, un pequeño grupo de bolivianos desafiaba el frío otoñal de la ciudad holandesa con música, banderas y al grito de "¡La lucha continúa!".

El tema es altamente sensible en ambos países, que solo tienen relaciones a nivel consular desde 1978 tras un fallido acercamiento.

La demanda de Bolivia se remontaba a la Guerra del Pacífico (1879-1883), que la enfrentó junto a Perú contra Chile, y al Tratado de 1904, que selló la pérdida de 120.000 km2 de territorio, entre ellos sus 400 km de costa.

Pese a la derrota, que supuso el enclaustramiento de Bolivia —el único país de América junto a Paraguay sin costa—, La Paz defendía que Chile se había comprometido a lo largo del último siglo a negociar un acceso marítimo soberano. Actualmente, Bolivia llega al Pacífico a través de los puertos chilenos de Arica y Antofagasta, y tiene gratuidad de almacén de un año para importaciones y de 60 días para envíos.

La sentencia supone un duro revés para Morales, que aspira a postularse a un cuarto mandato. Para el exministro de Defensa chileno, Andrés Allamand, el fallo puede ser "demoledor" para sus aspiraciones de reelección, ya que, a su juicio, es "el gran derrotado" interna y externamente.

"Es muy claro que esto no es el fin para Bolivia de este tema y así se puede también escuchar en lo que pidió la Corte de que no hay impedimento a negociar. Es una invitación", dijo Gilberto Aranda, analista político de la Universidad de Chile.

Morales reconoció que el tribunal de La Haya no ordenó a Chile a sentarse a negociar la salida al mar de su país, pero se felicitó de que los jueces hicieran "una invocación a seguir continuando con el diálogo", algo que interesa "no solamen-te a estos dos países", sino a "la región".

"Sabe el pueblo boliviano y los pueblos del mundo" que Bolivia perdió el acceso soberano al Pacífico "mediante una invasión", dijo Morales, en alusión a la Guerra del Pacífico de fines del siglo XIX.

Por su parte, el agente de Chile ante la CIJ, Claudio Grossman, dijo que el fallo es "un gran triunfo para el derecho internacional". "La CIJ hoy ha señalado con gran claridad que hay que hacer una gran distinción entre la política y el derecho. Eso es esencial para la manutención de las relacio- nes entre los Estados", dijo Grossman.

Según el agente chileno, el fallo de la CIJ es importante porque "estaba en juego la legitimidad del derecho en la solución de las disputas" y reafirma "el rol que la corte juega como el tribunal máximo cuya función es precisamente decidir la disputas" entre los países.

La sentencia de ayer es inapelable y de obligado cumplimiento, por lo que supone el último episodio del camino judicial comenzado por Bolivia en 2013.

Chilenos y bolivianos enfrentan todavía un segundo proceso en trámite en la CIJ, por el uso de las aguas del Silala. Para Chile, que presentó en 2016 la demanda, es un río internacional, mientras que Bolivia lo considera un manan- tial que le pertenece. Bolivia anunció recientemente que contrademandará por este asunto a Chile.

El presidente chileno Sebastián Piñera, junto al canciller Roberto Ampuero, optaron por permanecer en Santiago y no viajar a La Haya. La estrategia de Chile de optar por la cautela contrastó con el triunfalismo del presidente boliviano Evo Morales, quien se trasladó hasta La Haya junto a una nutrida delegación para seguir in situ los alcances del fallo. Chile espera ahora que Bolivia respete el fallo, sin descartar de plano la posibilidad de sentarse a negociar formas de mejorar el acceso al mar que Bolivia perdió en la Guerra del Pacífico. "Bolivia debe reconocer y aceptar este fallo. Es muy claro y contundente. En la medida que lo reconozca, podemos abrir canales de comunicación, intensificar, avanzar", dijo Ampuero. Uno de los caminos para mejorar los vínculos podría ser restablecer las relaciones diplomáticas. Chile ha ofrecido en varias ocasiones a su vecino volver a recomponer los vínculos que hoy solo se mantienen a nivel consultar. "Es difícil negociar sin relaciones diplomáticas", planteó el excanciller y agente de Chile en La Haya, José Miguel Insulza.

Posible factura electoral

El profesor universitario y analista boliviano Carlos Cordero, crítico de Evo Morales, dijo a la AFP que en las elecciones de 2019 el presidente de Bolivia "podría recibir una fenomenal paliza electoral" y que la ciudadanía podría "pasarle la factura" de la derrota en La Haya.

El vicepresidente Álvaro García evitó tocar el tema en una rueda de prensa en la casa de Gobierno en La Paz. "No voy a hablar del tema de los costos políticos", dijo.

Antofagasta, la ciudad disputada

El fallo se vivió con especial emoción en la ciudad de Antofagasta, a unos 1.200 km de Santiago, antes boliviana y que tras la guerra del Pacífico pasó a ser territorio chileno. La alcaldesa de la ciudad, Karen Rojo, hizo instalar pantallas de televisión en la costanera para seguir los alcances de la histórica sentencia.

El fin de semana, el presidente Sebastián Piñera visitó Antofagasta y pidió esperar el fallo con "tranquilidad".

Principales puntos del fallo.

1 - Chile no está obligada



La CIJ dijo que las notas, actas y declaraciones entre ambos países en el siglo XX y principios del XXI implicaban que ha existido una intención de negociar por parte de Chile, pero ello no implica que este país esté obligado a hacerlo.



2 - Los laudos arbitrales



La CIJ rechazó el argumento de Bolivia de que los contactos le habrían generado "expectaciones legítimas", pues estas solo deben ser consideradas en "laudos arbitrales entre un inversor privado y un Estado", pero no en un juicio entre Estados.



3 - Resoluciones de la OEA



El fallo añadió que las diferentes resoluciones de la Organización de Estados Americanos conminando a ambos países a sentarse a negociar "no constituyen una base legal para establecer una obligación a negociar", como pedía Bolivia.



4 - Llamado al diálogo



Los magistrados agregaron en sus conclusiones que la decisión tomada "no debe impedir que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad", dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf.