Chile estabiliza la pandemia del COVID-19 y en Argentina caen casos y muertes

A la espera de lo que pase con la variante Delta en la región, además de Uruguay otros países han logrado bajar las infecciones y las muertes diarias por COVID-19, o están mostrando una tendencia de que la pandemia comienza a ceder.

El caso más notorio es el de Chile, que con una positividad de 2% promedio durante la última semana, los expertos dan por controlada la pandemia. En Argentina también hay señales de que la situación mejora, y en Brasil, aún con cifras de infecciones y fallecimientos diarios muy altas, la tendencia es a la baja.

La pandemia en Argentina.

El vecino del Río de la Plata informó ayer lunes de 12.555 nuevos casos de COVID-19 y 384 fallecidos, lejos del récord diario de 41.080 infectados del pasado 27 de mayo, y de los 792 fallecidos del 21 de junio último. Los muertos por la pandemia en Argentina desde marzo de 2020 llegan ahora a 104.105 personas.



Según los datos de los últimos siete días, la Argentina descendió a la décima segunda posición en la lista de países con mayor cantidad de contagios diarios. Esto se refleja en una caída en los contagios del 17% con respecto a la semana anterior, detalló el diario La Nación. La información se desprende del sitio WorldOMeters, que realiza un relevamiento de la pandemia nivel mundial.

El total de fallecidos en la última semana también tuvo una baja del 22% en comparación a la semana anterior. El dato deja a Argentina en la séptima posición mundial con mayor cantidad de muertos en un período de siete días. En este aspecto, solo quedó superada por Indonesia, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y Colombia.



La ocupación de camas de terapia intensiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ubica apenas por encima del 54%. A nivel nacional, esa cifra supera el 56%. Se debe, en parte, a que se están registrando más casos en el interior del país.

En relación a la campaña de vacunación, el Monitor Público argentino arroja que, hasta ahora, 29,8 millones de dosis han sido aplicadas en el territorio nacional. De ese total, 23,8 millones corresponden a primeras dosis, mientras que 6 millones representan los refuerzos.



Argentina experimentó en abril y mayo un vertiginoso aumento de los casos de COVID, pero la curva ascendente comenzó a ceder en junio, tras la aplicación de nuevas restricciones y la vacunación.

La situación en Chile.

Cruzando la cordillera de los Andes, Chile registró ayer lunes una tasa de positividad del 2,06%, la más baja, y por sexto día consecutivo mantuvo este porcentaje, algo que según los expertos indica que la pandemia se encuentra estabilizada. “La positividad ha tenido una disminución de más del 60%. Hay que comprender que este esfuerzo es de todos”, dijo el ministro chileno de Salud, Enrique Paris.



Ayer lunes Chile informó de 1.185 nuevos casos y 93 muertes, lo que deja el balance total en 35.119 decesos desde marzo de 2020.

La mejoría se da en paralelo a uno de los procesos de vacunación más exitosos del mundo, que hoy alcanza a más del 86% de la población objetivo con una dosis y casi el 79% con dos, la mayor parte con Coronavac, y en menor medida con Pfizer, AstraZeneca y Cansino.



Después de tres meses de una grave segunda ola que obligó a imponer duras restricciones, el país recupera parcialmente la normalidad y ayer lunes abrió sus fronteras, aunque solo se permitirá la salida a los nacionales y residentes extranjeros que hayan completado su vacunación.



Decenas de municipios dejaron atrás el confinamiento total en los últimos días, la capital Santiago vivió su primer fin de semana sin cuarentena desde marzo y los cines, teatros e interiores de bares y restaurantes volvieron a abrir sus puertas después de meses clausurados.



El país también inició ayer un proceso gradual de retorno presencial a las clases.

Chile mantiene el toque de queda de 22.00 horas a 05.00 horas en la mayor parte del país -en algunas zonas comienza a las 00.00 horas- y el estado de excepción por catástrofe.

La pandemia en Brasil.

En Brasil la situación es algo más complicada, pero también hay señales de que la pandemia cede. Brasil registró ayer lunes 18.999 nuevos casos y 578, con lo que el número total de muertes rebasó las 550.000, según el Consejo Nacional de Secretarías de Salud. Desde la primera muerte, el 12 de marzo de 2020 en San Pablo, el país totaliza 550.502 óbitos.



Brasil, uno de los tres países en el mundo más afectados por la pandemia en números absolutos junto a Estados Unidos e India, registra una tasa de mortalidad de 262 decesos por cada 100.000 habitantes y una incidencia de 9.368 personas infectadas en la misma proporción.

Pese a las cifras elevadas, la pandemia ha presentado en las últimas semanas una clara tendencia de ralentización en Brasil, atribuida por los expertos y autoridades al avance de la vacunación.



Según los datos oficiales, el país ha aplicado 134,2 millones de vacunas, con 96,3 millones de primeras dosis y 37,9 millones de segundas dosis.



Brasil ha conseguido inmunizar totalmente a un 18% de su población. (Con información de AFP, EFE y La Nación).

Pfizer y Moderna amplían estudio de vacuna en niños de 5 a 11 años

Las farmacéuticas Pfizer y Moderna están ampliando sus estudios clínicos de sus vacunas contra el coronavirus en niños de entre 5 y 11 años a petición de los reguladores estadounidenses, con el objetivo de investigar efectos secundarios poco comunes, entre ellos inflamación del corazón. Según The New York Times, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados Unidos indicó tanto a Pfizer-BioNTech como a Moderna que el tamaño y el alcance de sus estudios pediátricos inicialmente planteados no son adecuados para la detección de efectos secundarios como la miocarditis y pericarditis.



La información se conoce poco después de que el presidente Joe Biden afirmara en un evento televisado que la aprobación de emergencia de las vacunas de covid para niños se produciría “pronto”, aunque la Casa Blanca no ha dado una fecha específica.



El NYT señala que se desconoce si la petición de la ampliación de los ensayos clínicos de la vacuna afectará al calendario previsto para su aprobación. Anteriormente, miembros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), consideraron que los beneficios de la vacuna para los mayores de 12 años superan los riesgos, entre ellos problemas de corazón.



Un portavoz de Moderna, Ray Jordan, confirmó al Times que la compañía pretende expandir sus estudios, y señaló que se espera solicitar una autorización de emergencia a finales de 2021 o principios de 2022.