Chilavert: el socialismo del siglo XXI y los vagos

"Es un desafío. Obviamente mi vida cambiaría totalmente, sería mucho sacrificio", respondió cuando le preguntaron si seguía soñando con ser presidente de Paraguay.

"Mi esposa y mi hija me dicen que sería una picardía que me metiese en la política. Pero observo y no me gustaría que mi país cayese en manos de los socialistas. Si en Paraguay hubiera continuado el cura sinvergüenza de Fernando Lugo hubiéramos estado peor que Venezuela. Mi meta es tratar de bloquearlos. Porque para mí el socialismo del siglo XXI sirve para fomentar vagos. Ellos arreglan todo con la lengua, pero a la hora de presentar proyectos y trabajar no existen. Se vuelven multimillonarios a costilla del pueblo y engañan a la gente. Si veo que mi país corre peligro, para las elecciones de 2023, me meto. Me meto de lleno", promete Chilavert, que conquistó su último título con Peñarol en 2003, y se retiró de las canchas al año siguiente jugando para Vélez Sarsfield de Argentina, el equipo que lo hizo famoso.

Chilavert fue particularmente crítico con el régimen de Maduro. "Ante lo que pasa en Venezuela no podemos mirar para otro lado mientras los hermanos venezolanos están pasando hambre y los matan. Maduro es un asesino. Por pensar diferente no podés matarlos, es tu gente. (...) Lo que ha hecho con Óscar Pérez fue un evidente asesinato..., es lesa humanidad. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la OEA? ¿Por qué no actúan? ¿Y los derechos humanos? ¿Por qué no lo sacan a Maduro? La gente huye en bandadas de Venezuela porque se muere. Por eso también le caigo al Papa: ¿por qué no habla y le dice a Maduro pare, no mate más gente?".