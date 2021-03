"Cerrar todo no es remedio": Bolsonaro usa la carta de un suicida para justificar su rechazo a confinamientos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, leyó la carta de un suicida en una transmisión en vivo en redes sociales este jueves para justificar su rechazo a las medidas de confinamiento adoptadas por los Gobiernos regionales para frenar la pandemia de COVID-19, que está en su peor momento en Brasil.

En la carta de despedida que le dejó a su madre, el supuesto suicida, al que el presidente brasileño no identificó, alegó que decidió quitarse la vida porque, como vendedor en un mercado público, no consigue sustentar su familia por las medidas de distanciamiento social impuestas por la Gobernación y la Alcaldía de la región en la que vive.

Tras leer la carta, el jefe de Estado insistió en que los efectos colaterales de los confinamientos están siendo mas perjudiciales que los propios efectos de la pandemia, ya que vienen provocando desempleo y un salto en problemas como depresión, suicidio, peleas conyugales y abuso de menores dentro de las residencias.

"Estoy cansado de tanta humillación en el mercado. Estoy haciendo esto porque no consigo pagar las deudas por culpa del gobernador y del alcalde. Decretaron el cierre de todo y no estoy consiguiendo vender nada", asegura el texto leído por Bolsonaro, quien afirmó que la carta le fue enviada por la madre del suicida desde Bahía, estado gobernado por un partido de oposición y que decretó un toque de queda y otras medidas de distanciamiento social.

El mandatario aprovechó su transmisión para insistir en atacar a gobernadores y alcaldes que ha adoptado restricciones a las actividades económicas para contener la pandemia.

"El efecto colateral del combate al virus está siendo más dañino que el propio remedio, y cerrar todo no es remedio", dijo.

Agregó que, así como los gobernadores, está preocupado en salvar las vidas de los brasileños, pero les pidió que tengan en cuenta que dejar a una persona sin salario y sin empleo también puede provocar hambre, muerte y caos.

"Tenemos una nueva ola de confinamientos. Unos 20 gobernadores (de los 27 estados de Brasil) decidieron tomar medidas en conjunto para intentar frenar el virus. Pero tenemos un año de confinamientos y el virus permanece. Con los confinamientos hay una caída del número de empleados y el desempleo genera depresión", alegó.

Bolsonaro, líder de la negacionista ultraderecha brasileña, agregó que algunos medios de comunicación ya han comenzado a publicar noticias sobre el aumento de los suicidios, los abusos de menores, los conflictos familiares, las agresiones físicas y los abandonos como consecuencia de la pandemia.

Bolsonaro dice que un efecto directo del confinamiento es el desempleo

"Lamentamos toda y cualquier muerte, pero sabemos que vida y economía, y que salud y economía, andan juntos. No podemos crear una masa enorme de desempleados en Brasil porque, de esa forma, no podremos hacer nada para contra la pandemia. El efecto colateral directo del confinamiento es el desempleo", afirmó.



"Las personas con hambre pierden la razón. Estoy previendo un problema serio en Brasil. No digo cuál es porque dirán que estoy estimulando la violencia, pero tendremos problemas serios por delante", aseguró.



Afirmó que es en momentos difíciles como el actual que las familias tienen que unirse y que la nación tiene que unirse y se quejó de que, entre más lo atacan por su gestión frente a la COVID, más debilitan a quien tiene condiciones de resolver el problema.



"Para resolver la situación tengo que tener apoyo. No puedo resolverlo usando mi bolígrafo para firmar decretos porque sería un dictador. Mi Ejército es el pueblo y le debo lealtad absoluta al pueblo. Esa es mi misión, pero se dificulta si nos agredimos y nos desunimos", afirmó.



Dijo igualmente que es la única autoridad capaz de garantizarle la libertad a los brasileños debido a que cualquier otro, especialmente los líderes de izquierda, ordenaría el cierre de todas actividades del país, como lo hizo el Gobierno de Argentina.

"En nombre de la ciencia te piden que te pudras en casa. Yo soy la garantía de la libertad y de la democracia. Usan el virus para humillarte, para intentar quebrar la economía. Los gobernadores me culpan por el desempleo pero la política de quédate en casa no es la mía", aseguró.

Los gobernadores y alcaldes que han reimplantado medidas de distanciamiento social alegan que se trata de las únicas que pueden frenar el avance de la pandemia en momentos en que Brasil sufre con récords de muertes y casos de COVID en una segunda ola de la pandemia más virulenta y letal que la primera, y que tiene a gran parte del país al borde del colapso hospitalario.

Brasil encadenó este jueves dos días consecutivos con más de 2.200 decesos diarios por COVID, que ya deja más de 272.000 muertos y unos 11,2 millones de contagios en el país.

El promedio de muertes en la última semana subió este jueves a las 1.703 diarias, un récord desde el comienzo de la crisis.

Los elevados promedios en los últimos días ratifican a Brasil como la segunda nación con mayor número de fallecimientos por COVID en el mundo, tan solo superada por Estados Unidos, y como la tercera en cantidad de contagios, por detrás de EE.UU. e India.