Cepal mejora su proyección: la región caerá menos

El proceso de vacunación contra el COVID-19 será clave para la recuperación económica de Latinoamérica, que se contraerá un 7,7% en 2020, casi dos puntos menos de lo previsto en julio, afirmó ayer miércoles la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). “La caída será menor, pero aun así estamos viviendo la peor contracción en 120 años, lo que se traduce en una década perdida en materia económica para la región”, dijo la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.

Latinoamérica es la región más golpeada del mundo en desarrollo por la crisis derivada del coronavirus, y ha sufrido un “choque sin precedentes” entre la demanda y la oferta por las extensas cuarentenas y una “inédita” contracción de los ingresos, dice el organismo.

Cepal, que había estimado una recesión del 9,1% en 2020, mejoró la proyección para este año gracias a un tercer trimestre que atenuó “considerablemente” la caída, debido a la apertura de actividades económicas y las grandes ayudas fiscales que recibieron familias, que supusieron un 4,3% del PIB regional.



El último reporte de Cepal elogió los esfuerzos realizados por algunos gobiernos, como el de Uruguay y Barbados, para mitigar los efectos de las restricciones sanitarias y mejorar las proyecciones de la caída del PIB per cápita regional, que se contraerá un 8,5%, inferior al -9,9% estimado hace unos meses. “Esto no quieres decir que no tengamos un fuerte impacto económico, sobre todo en la demanda agregada, tanto en la inversión que cayó un 19,8% y en el consumo privado que bajó un 7,8%”, señaló.

Bárcena destacó también la necesidad de abordar con “extrema urgencia” el desempeño de América Latina en materia de inversión sobre PIB, que alcanzó una proporción 16%, ubicando a la región en la peor posición del mundo, incluso por detrás de África. (En base a EFE)