La causa del incendio en el Bronx, de Nueva York, que dejó "víctimas en cada piso"

Al menos 19 personas murieron, entre ellas nueve niños, y más de 60 resultaron heridas en el incendio de un edificio en el barrio neoyorquino del Bronx, "uno de los peores" de la historia de Nueva York, anunció el alcalde Eric Adams. "Va a ser uno de los peores incendios de nuestra historia", indicó.

Testigos reportaron haber visto a residentes atrapados pidiendo ayuda a gritos desde las ventanas, muchas con los vidrios rotos, durante el incendio causado por un calentador eléctrico portátil en una habitación del segundo piso, según los bomberos.

"Había muchos niños llorando y gritando: '¡Ayuda, ayuda, ayuda!'", contó a la AFP Dilenny Rodríguez, de 38 años, quien escapó con su hijo de 10 años por la escalera desde el piso 12.

Al menos 200 bomberos participaron en la extinción del fuego que comenzó en los pisos segundo y tercero del edificio de 19 plantas, según el departamento de bomberos de Nueva York (FDNY).

Hipótesis

El incendio tuvo su origen probablemente en una estufa eléctrica que prendió fuego en uno de los apartamentos, expandiéndose las llamas rápidamente debido a que la puerta del recinto quedó abierta.



El jefe del cuerpo de Bomberos de Nueva York, Dan Nigro, dijo en una rueda de prensa en el lugar de los hechos que esta es la hipótesis más probable de este incendio, el más grave de la historia reciente de Nueva York.

Una de las residentes declaró a la cadena CNN que el edificio tenía una alarma de incendios que no funcionaba bien y que saltaba con frecuencia, casi siempre sin razón aparente, lo que pudo contribuir a que hoy los vecinos de los 120 apartamentos que se encuentran en el bloque de 19 plantas no la tomaran en serio.



Preguntado al respecto, el jefe de Bomberos no pudo confirmar ese extremo pero sí dijo que su departamento recibió poco después de declararse el incendio un primer aviso y llegaron al lugar de los hechos tres minutos después.