Catalanes marchan para formar gobierno

Decenas de miles de catalanes se manifestaron ayer en Barcelona para exigir a los partidos políticos independentistas unidad para formar un gobierno e implementar la república que declararon en octubre, pero no pudieron desplegar la manifestación ante la intervención del gobierno español.



Según la policía municipal, 45.000 personas participaron en esta marcha que, bajo el lema “República ahora”, llenó de banderas independentistas una amplia avenida cercana al paseo marítimo de Barcelona.



Los separatistas consiguieron renovar la mayoría absoluta del Parlamento catalán en las elecciones de diciembre pero, dos meses y medio después, no fueron capaces de acordar un gobierno.



“Esta situación no puede mantenerse. Es imprescindible (...) avanzar de manera decisiva hacia la implementación de la República”, dijo Agustí Alcoberro, vicepresidente de la ANC, la organizadora de la protesta.



La semana anterior, los dos principales partidos separatistas alcanzaron un pacto para avanzar hacia la independencia que incluye la celebración de un referéndum sobre la futura constitución catalana. Sin embargo, todavía deben superar numerosos obstáculos judiciales. Los manifestantes también reclamaron por los independentistas apresados y por el regreso de Carles Puigdemont, exiliado en Bruselas.



Mientras no se forma gobierno, la región de 7.5 millones de habitantes sigue controlada por el gobierno de Mariano Rajoy.