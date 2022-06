Castor causó caída de un árbol, provocó un incendio y dejó sin Internet a 15 ciudades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ingenieros de BC Hydro, la empresa de agua y energía de la provincia de British Columbia, en Canadá, identificaron a un castor como el culpable de un corte general de conectividad en esa provincia canadiense la semana pasada. El incidente también provocó un incendio.

Según publica el medio CTVNews, la caída de un álamo el 7 de junio pasado cortó una línea de electricidad de BC Hydro y un cable de fibra óptica del proveedor de Internet Telus, lo que dejó sin servicio a buena parte del noroeste de British Columbia, una provincia con 5 millones de habitantes, afectando a las ciudades de Burns Lake, Granisle, Haida Gwaii, los Hazeltons, Kitimat, Prince George, Prince Rupert, Smithers, Terrace, Thornhill, Houston, Topley, Telkwa, Fraser Lake y Vanderhoof.



El personal de BC Hydro llegó a la conclusión de que la caída del árbol fue ocasionada por un castor por las marcas de dientes que tenía en su base.

Esa caída cortó las dos líneas en una zona pantanosa de difícil acceso, lo que demoró la reactivación del servicio, y también provocó un incendio, controlado por los bomberos locales de Topley, el pueblo más cercano.



“Es inusual, pero pasa de vez en cuando", dijo Bob Gammer, un empleado de BC Hydro. "Así que no sería un hombre rico si tuviera una moneda por cada falla del servicio ocasionada por un castor, pero de vez en cuando pasa”, destacó.



Más allá del problema de acceso a Internet, la caída del árbol complicó toda la vida urbana, ya que no funcionaba ningún sistema de pago, por lo que los negocios se vieron obligados a pedir pagos en efectivo, incluyendo una de las pocas estaciones de servicio de la zona, pero como se quejaron los clientes, la gente ya no lleva billetes encima: deriva todo a los pagos electrónicos.

La falla también afectó al servicio de telefonía móvil, que usa la red de fibra óptica para las conexiones de datos de los teléfonos de la zona.



La proveedora de infraestructura de la zona, CityWest, confirmó que está instalando una segunda línea de fibra óptica para conectar a la zona con Vancouver; así, habrá dos conexiones para la zona y esto evitará que otro castor provoque una falla en el servicio.