Caso Madeleine McCann: encuentran nuevas posibles pruebas en camioneta de sospechoso

El día en que se cumplían 15 años de la desaparición de Madeleine McCann, investigadores confirmaron que encontraron evidencia en la camioneta del principal sospechoso, Christian Brückner. De acuerdo a The Sun, podría tratarse de fibras del pijama rosado que tenía Maddie la noche en que desapareció.

“Hemos encontrado nuevas pruebas”, manifestó Hans-Christian Wolters, quien está al frente del caso contra el hombre alemán sospechoso de haber cometido este crimen y acusado de varios otros. “Gracias a estas pruebas, que no son forenses pero son pruebas, estamos seguros de que él mató a Madeleine”.



El investigador realizó dichas declaraciones cuando fue entrevistado en la televisión portuguesa, por el 15 aniversario de la desaparición de Maddie. Sin embargo, ante la pregunta de si se trataban de fibras del pijama expresó: “No quiero negarlo”, pero aclaró que no podía “comentar sobre los detalles de la investigación”, porque “el sospechoso no ha sido informado aún”.



De acuerdo al medio, según la ley alemana no se pueden dar detalles de una investigación policial hasta que el sospechoso y su equipo legal reciban todos los detalles.