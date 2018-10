En caso de guerra nuclear, los rusos "irán al paraíso"

Los rusos "irán al paraíso" en caso de guerra nuclear, aseguró ayer jueves el presidente Vladimir Putin, y advirtió que todo agresor que quiera atacar su país con armas atómicas será destruido.

"El agresor debe comprender que el castigo es inevitable, que será destruido. Y nosotros, como víctimas de una agresión, como mártires, iremos al paraíso. Ellos (los agresores) simplemente morirán, ni siquiera tendrán tiempo de arrepentirse", dijo Putin durante una conferencia del club Valdai organizada en Sochi, ciudad a orillas del Mar Negro.

Si se produce una guerra nuclear, Rusia "no puede ser iniciadora de tal catástrofe porque no tenemos un concepto de ataque preventivo", aclaró el presidente ruso. "En una situación así, esperamos ser atacados por armas nucleares, pero no las utilizaremos" primero.

Putin ordenó en 2016 reforzar el potencial nuclear militar de Rusia, así como una modernización de los armamentos, en respuesta al refuerzo de la presencia militar de la OTAN en sus fronteras, percibido como una amenaza. La doctrina militar rusa no menciona la posibilidad de un "ataque preventivo" utilizando ojivas nucleares. Rusia se reserva el derecho a utilizar su arsenal en caso de agresión contra su territorio o sus aliados o en caso de "amenaza sobre la existencia misma del estado".

Putin dijo que el presidente estadounidense Donald Trump lo escucha y está dispuesto a mejorar las golpeadas relaciones entre ambos países.

El presidente ruso dijo que cree que Trump quiere estabilizar las complicadas relaciones entre Moscú y Washington, al tiempo que afirmó que no es cierto que su par estadounidense solo tenga oídos para sí mismo. "Tal vez actúa así con alguien más, pero en ese caso es a ellos a los que hay que culpar. Tengo un diálogo completamente normal y profesional con él y por supuesto que escucha. Veo que reacciona a los argumentos de su interlocutor", comentó Putin.

El caso Khashoggi.

Pese a la buena relación que quiso mostrar con Trump, Putin aseguró que Estados Unidos tiene "cierta responsabilidad" por la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi, de quien no se ha vuelto a tener noticias desde el pasado 2 de octubre, cuando entró a hacer unos trámites en el consulado de su país en Estambul.

"Vivía en Estados Unidos. No en Rusia. En ese sentido, Estados Unidos tiene cierta responsabilidad por lo que le ocurrió. Es algo que se sobreentiende", dijo Putin.

Destacó que el periodista, que había abogado por la libertad en el mundo árabe en su último artículo publicad por el diario Washington Post, "eligió Estados Unidos como refugio cuando buscó asilo político".

"Por lo que se sabe, pertenecía a la élite saudí. De una u otra forma, estaba relacionado con los círculos de poder. Es difícil decir lo que ocurre. ¿Vamos a dar pasos para estropear las relaciones (con Arabia Saudí)? Si alguien sabe lo que pasó, espero que presente pruebas. Entonces, daremos pasos", afirmó el mandatario ruso.

Putin, que recordó que Moscú tiene desde hace años "buenas relaciones" con Arabia Saudita, pidió "esperar los resultados de la investigación", y recordó que Rusia también fue acusada de lanzar ataques con armas químicas y sufrió sanciones internacionales "sin prueba alguna". "Aquí dicen que el asesinato ocurrió en Estambul, pero no han presentado pruebas. No sabemos lo que pasó realmente", dijo, y llamó a elaborar unas reglas únicas para todos en casos como el del envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal o Khashoggi.