Caso Facundo Castro en Argentina: hallan un cuerpo en la zona donde desapareció

Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril luego de haber sido interceptado en dos oportunidades por personal de la policía bonaerense. La familia del joven logró que la causa pasase de la Justicia provincial al fuero federal para que se investigase como una posible desaparición forzada.

Cuatro agentes bonaerenses están bajo sospecha de la querella que representa a la familia de Astudillo Castro.

Astudillo Castro caminaba ese 30 de abril por la ruta 3 con destino a Bahía Blanca, con la intención de encontrarse con su exnovia. Fue demorado por policías en las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone, desconociéndose cuál fue destino luego de ser infraccionado por romper la cuarentena.



Agentes de las fuerzas de seguridad federales que trabajan en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro encontraron, el sábado a la noche, un cuerpo en un canal, dentro de la zona de rastrillaje donde se procura hallar pistas del joven de 22 años.



Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que anoche fue hallado el cadáver de una persona joven, que no podría ser reconocido a simple vista por el estado del cuerpo. Afirmaron fuentes cercanas a la investigación que el Equipo de Antropología Forense, que se había sumado en esta causa en los últimos días, trabajará con los restos para intentar determinar si se trata del joven que había salido de la localidad de Pedro Luro y se dirigía a Bahía Blanca.



El cuerpo habría sido detectado por un pescador, que dio aviso a las autoridades. Efectivos de la Policía Federal Argentina se dirigieron de inmediato a la zona para recuperar el cuerpo y resguardar la zona en espera de las primeras tareas de peritaje.



Investigadores afirmaron a LA NACION que la zona en la que fue hallado este cuerpo corresponde a las cercanías del último contacto registrado por el celular de Astudillo Castro en una torre de comunicaciones. Es un área que había empezado a ser rastrillada el miércoles pasado.



El presidente Alberto Fernández se mostró preocupado por el caso y reveló que le había encomendado a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que se "extremen" los esfuerzos "para saber qué fue lo que pasó" con Facundo Astudillo Castro, quien permanece desaparecido desde el 30 de abril tras salir de su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro.



El mandatario también aseguró que su gestión será "inflexible" con la violencia institucional.



"Estoy hablando mucho con la mamá de Facundo y le he encomendado a la ministra de Seguridad que por favor extremen todo para saber qué fue lo que pasó. La policía está para cuidarnos y no para ejercer violencia sobre nosotros o para hacer cosas peores sobre nosotros", afirmó el Presidente a radio La Red, según consignó la agencia Télam.



Con el hallazgo de un cuerpo, en muy mal estado, la causa puede tomar otro giro. Serán los peritos del Cuerpo de Antropología Forense los encargados de definir si ese cadáver corresponde o no a Astudillo Castro. Las primeras informaciones aseguran que se trata del cuerpo de una persona joven. Los investigadores pidieron anoche información a la Justicia provincial sobre casos de personas buscadas en la zona de Bahía Blanca para cotejar también sus huellas genéticas.



Los restos óseos hallados semienterrados en la arena quedaron a resguardo de la Policía Federal Argentina (PFA) y fueron trasladados a Buenos Aires. Así lo informó a Télam un vocero policial al explicar que los expertos del EAAF analizaron "los elementos óseos que se habían encontrado en el lugar" y que esa diligencia ya "había culminado".



"Se hallaron algunas prendas", comentó el investigador al no poder brindar más detalles al respecto.



Este domingo se supo que a unos 30 metros del lugar donde aparecieron semienterrados los restos esqueléticos, en el canal "Cola de Ballena", en el área de Villarino Viejo, fue hallada una zapatilla de pie derecho curiosamente intacta. Cristina Castro afirmó que era de su hijo.



La mujer, temprano, había afirmado, cuando policías y peritos iniciaban su trabajo en el lugar: "Hay muchas probabilidades de que sea mi hijo. Mi instinto de mamá me lo dice". Luego, ella misma encontró la zapatilla en ese descampado bañado por rías donde coinciden cursos agua dulce y del mar. Es idéntica a las que se ven en la foto que le tomaron policías, a la vera de ruta 3, cuando le labraron la infracción por violar la cuarentena, hace más de 100 días.