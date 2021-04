Caso Daunte Wright: ola de protestas y una policía detenida en Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El hombre muerto este fin de semana en Mineápolis, Estados Unidos, ha sido identificado por sus conocidos y familiares como Daunte Wright, de 20 años edad, según medios locales.

Los disturbios por su fallecimiento se iniciaron la noche del domingo, cuando se oyeron fuertes explosiones y se vieron columnas de humo alrededor de la sede del Departamento de Policía de Brooklyn Center, donde se habían concentrado numerosas personas.

La ola de protestas continuó hasta ayer, miércoles, donde centenares de personas se manifestaron frente a la comisaria de Brooklyn Center, en Mineápolis, para protestar por el asesinato a manos de la policía del joven negro.



Esta nueva manifestación se produjo horas después de que la agente de Policía que disparó en el pecho al joven afroamericano el pasado domingo en Brooklyn Center fuera imputada por homicidio involuntario en segundo grado.

Según informa la cadena FOX, en esta última protesta los agentes del orden dispersaron a los concentrados y se produjeron al menos 24 detenciones.



El coronel Matt Langer de la Patrulla Estatal del estado de Minesota, confirmó las detenciones, algunas de las cuales se produjeron también por la violación del toque de queda impuesto en la zona y que comienza a las 22.00 horas locales, según la cadena.



No obstante, el oficial precisó que el número de arrestos fue mucho menor que el de la noche anterior, donde al menos 79 personas fueron detenidas tras producirse enfrentamientos con la policía.



Anoche "la herramienta número uno que queríamos usar era la paciencia y eso es lo que hicimos durante un largo período de tiempo, aunque vimos grupos que se acercaban y se fortificaban y vimos paraguas, escudos de madera contrachapada y barricadas improvisadas y bloques y ladrillos traídos", subrayó Langer.



En estas circunstancias el oficial matizó que tuvieron que dar orden de dispersar a los concentrados que, según precisó, sumaban medio millar.

Los asistentes llevaban carteles con los lemas como "Black Lives Matter" (las vidas de los negros importan) o "No hay justicia, no hay paz".



El diario The New York Times asegura que los enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden comenzaron casi de inmediato. Después de varias escaramuzas en las que los manifestantes arrojaron botellas de agua y leche, la policía disparó varias granadas relámpago sobre la multitud y usó gas pimienta.



Las protestas por la muerte de Wright tienen lugar a apenas unos kilómetros del juzgado de Mineápolis donde se espera la sentencia del proceso contra Derek Chauvin, uno de los cuatro policías acusados del asesinato de ciudadano negro George Floyd en mayo pasado, que desató una ola de protestas raciales en todo el país

Policía detenida

La expolicía que este fin de semana mató al joven afroamericano de 20 años Daunte Wright en Minesota (Estados Unidos) fue detenida este miércoles e imputada por un delito de homicidio involuntario.



El arresto de Kimberly Potter llega un día después de su dimisión del cuerpo y tras tres noches de enfrentamientos y protestas en la ciudad.



Potter está detenida en la prisión del condado de Hennepin a la espera de una primera audiencia en la que un juez podría fijar su fianza. Mientras tanto, en Brooklyn Center, la Policía ha fortificado la vivienda familiar de Potter rodeándola con una valla y barreras de hormigón ante posibles protestas.

El cargo de homicidio involuntario acarrea una pena máxima de 10 años de cárcel en Minesota; aunque al carecer Potter de antecedentes, de llegar a ser condenada la sentencia podría ser bastante menor.



La imputación de este delito parece indicar que la Fiscalía está de acuerdo con la versión policial de que la muerte de Wright fue accidental al confundir Potter su pistola táser, la que realmente pretendía usar, con su arma reglamentaria.



El abogado de los Wright, Ben Crump, que suele representar a las familias de afroamericanos muertos a manos de la Policía en Estados Unidos como George Floyd o Breonna Taylor en sus millonarias demandas civiles, señaló que "aprecia que los fiscales busquen justicia para Daunte, pero ninguna condena devolverá a esta familia su ser amado".



"Esto no fue un accidente. Esto fue un uso de la fuerza ilegal, intencionado y deliberado (...) alguien con 26 años de experiencia en el cuerpo sabe la diferencia entre un táser y un arma de fuego", añadió Crump.



Horas después de la muerte de Wright este domingo, la Policía de Brooklyn Center hizo públicas las imágenes de la cámara corporal de la agente, en las que se escucha una voz femenina, perteneciente a Potter, repitiendo la palabra "táser" tres veces antes de apretar el gatillo.



Acto seguido la misma voz exclama: "Mierda, acabo de dispararle", mientras el coche conducido por un Wright herido de muerte se aleja antes de estrellarse.



Eso ocurrió instantes después de que Wright lograse zafarse de los policías que estaban intentando detenerlo en un control al percatarse de que el joven, que deja huérfano a un hijo de 2 años, tenía órdenes de captura en su contra.