La Casa Blanca, estremecida, busca al autor de la infidencia

¿Quién lo escribió? En un extraño clima de sospecha y paranoia, la Casa Blanca buscadeterminar la identidad del "cobarde" que escribió el artículo anónimo en The New York Times denunciando el comportamiento errático e inquietante de Donald Trump, en el que también señala la amoralidad del presidente.

Trump, que durante la noche del miércoles escribió una serie de furiosos tuits sobre una posible "traición", denunció ayer jueves el comportamiento de "la izquierda" y los medios a los que denomina "Fake News".

Trump buscaba reafirmar el mando de su gobierno en medio de la información sobre una "resistencia silenciosa" por parte de algunos de sus propios asesores, quienes en secreto y de manera deliberada han tratado de frustrar desde adentro lo que un funcionario llamó sus "decisiones imprudentes".

La lucha surrealista entre Trump y por lo menos algunos miembros de su propio equipo ha caracterizado su mandato desde el comienzo, pero ahora se da a conocer públicamente de una forma que sembró dudas sobre la capacidad del presidente para gobernar y las responsabilidades y deberes de la gente que trabaja para él.

En un artículo de opinión titulado "Soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump" y publicado por The New York Times, un miembro del gobierno cuenta cómo él y otros luchan desde adentro contra "las peores inclinaciones" de un presidente con un liderazgo que califica de "mezquino", "impetuoso" e "ineficaz". Afirma que "héroes anónimos" en su equipo "trabajan diligentemente desde adentro para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones". Esta columna apareció un día después de que la noticia de un nuevo libro, Fear, de Bob Woodward, periodista de The Washington Post que se hizo famoso por revelar el caso Watergate que derivó en la renuncia el presidente Richard Nixon, dio a conocer los esfuerzos de algunos asistentes para bloquear de manera subrepticia al presidente cuando creen que puede estar actuando de manera peligrosa.

El retrato colectivo sugirió que Trump puede no estar enteramente a cargo de su Casa Blanca, donde está rodeado de asesores que lo consideran tan volátil y temperamental que desaparecen documentos de su escritorio con la esperanza de evitar que emita órdenes impulsivas.

El polémico artículo suscitó una avalancha de interrogantes en Washington.

¿Escribió el misterioso autor solo o habló por un grupo más grande? ¿Forma parte del círculo interno del presidente, dentro de la famosa "ala oeste" de la Casa Blanca o trabaja en un ministerio? ¿Terminará saliendo del anonimato para darle más peso a su testimonio?

La identificación utilizada por The New York Times —"alto funcionario de la administración Trump"— es lo suficientemente amplia como para dar rienda suelta a todas las interpretaciones y permitir a cualquiera elaborar sus propias listas, incluso para las suposiciones más inverosímiles.

Escena increíble: la oficina del vicepresidente se sintió obligada a emitir una declaración diciendo que Mike Pence no tenía nada que ver con ese tema. "El vicepresidente firma los artículos que escribe", señaló su portavoz en Twitter. "The New York Times debería estar avergonzado, al igual que la persona que escribió esta columna equivocada, absurda y cobarde", agregó, asegurando que su equipo estaba "por encima de tales maniobras de amateurs".

En un asombroso ballet que revela el grado de desconfianza que prevalece en las esferas del poder estadounidense, otros altos funcionarios también se manifestaron. "La especulación de que la columna de The New York Times fue escrita por mí o mi adjunto es falsa", indicó en un comunicado el jefe de la inteligencia Dan Coats.

Mientras se encontraba en India, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que el texto no era suyo y juzgó como "inquietantes" los "esfuerzos de los medios" destinados a socavar el trabajo de la Casa Blanca.

El escritor anónimo fue calificado como "persona muy peligrosa" por Rudy Giuliani, el abogado de Donald Trump.

Melania dice que quien es audaz para acusar debe dar su identidad "Al autor del artículo de opinión: Usted no está protegiendo este país, usted está saboteándolo con sus acciones cobardes", dijo la primera dama Melania Trump.Destacó que la libertad de expresión es "un pilar importante de los principios fundadores". "Las fuentes no identificadas se han convertido en la mayoría de las voces que escucha la gente en las noticias de hoy en día", advirtió. "Gente sin nombre está escribiendo la historia de nuestra nación. Las palabras son importantes, y las acusaciones pueden acarrear consecuencias graves. Si una persona es lo suficientemente audaz como para acusar a otros de acciones negativas, tiene la responsabilidad de defender públicamente sus palabras, y la gente (acusada) tiene el derecho de poder defenderse".

Un misterio y cuatro negativas

Mike pence Vicepresidente de EE.UU. Es una persona de absoluta confianza de Donald Trump y su principal defensor, así como la figura que destaca los resultados de la gestión. Aclaró que él no escribió el artículo y que el autor debería estar avergonzado por haber hecho algo absurdo y cobarde.

mike pompeo Secretario de Estado Es una figura clave del gobierno y protagonista del acercamiento y apertura al diálogo con el régimen de Corea del Norte. Puntualizó que no hizo el texto y que resultan inquietantes los esfuerzos de los medios de comunicación para socavar al gobierno de Donald Trump.

jim mattis Secretario de Defensa Fue elegido por Donald Trump por su capacidad de análisis, conocimiento estratégico y su rica experiencia militar. Conoce la realidad de la guerra. El Pentágono afirmó que Mattis no escribió la pieza. “No era su artículo de opinión”, informó la portavoz Dana White.