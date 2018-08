Caos en el transporte por Bolívar Soberano

Largas filas de pasajeros se formaron ayer viernes a la espera de los pocos ómnibus que circulan en Caracas y persistía la confusión también comercio y mercados municipales en el pago con los nuevos billetes del Bolívar Soberano que restan cinco ceros a la moneda, tras el aumento del pasaje decretado por el gobierno.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció el aumento de 400% en el pasaje: pasó de 0,2 bolívares soberanos (20.000 bolívares del viejo cono monetario) a un bolívar (100.000 bolívares de los salientes).

"Uno va a montarse en el transporte y ya no quieren aceptar los billetes viejos. A veces vas a dar el billete nuevo y no tienen para darte el vuelto (cambio)", se quejó José Bravo, un jubilado de 63 años.

En Chacaito, en el este de Caracas, las personas esperaban hasta una hora en largas filas para intentar montarse en los pocos autobuses. Cuando llegaba alguno, se empujaban para abordarlo y se confundían con los billetes para pagar.

El lunes salieron a circulación los nuevos billetes y monedas que restan cinco ceros al bolívar, en medio de una hiperinflación que pulverizó el valor del viejo cono y que —según el FMI— superaría 1.000.000% este año.

La medida se enmarca en un plan de reformas económicas del presidente Nicolás Maduro, quien anunció que los viejos billetes convivirán con los nuevos, lo que genera confusión.

"Yo tengo puros billetes de los viejos y a veces no me he podido ir porque no los aceptan", comentó a la AFP Yuly Deseis.

En Venezuela el efectivo escasea. Las personas hacen largas filas en cajeros automáticos para sacar máximo 10 bolívares diarios (1.000.000 de bolívares del viejo cono), que no alcanza ni para un café.

"No todo el mundo consigue los billetes para pagar el pasaje", afirmó a la AFP Carlos Lira, estudiante universitario.

El 90% de la flota de transporte público está paralizada por la escasez y los altos costos de repuestos, según el gremio, que ha protestado exigiendo aumentos del pasaje.

Aunque de manera informal, la nafta también subió con la reconversión monetaria. Sólo se aceptan los billetes viejos de 1.000 bolívares o más, pero un tanque de un vehículo pequeño puede llenarse con apenas 40 bolívares (del cono saliente). FUENTE: AFP