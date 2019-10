Candidatos argentinos ya emitieron su voto en una jornada con buena concurrencia

A las 15.01, según datos suministrados por la Cámara Nacional Electoral (CNE), ya votó el 56% del padrón electoral argentino, un 8% más si se tiene en cuenta la concurrencia en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).



Las elecciones de Argentina comenzaron el domingo con Alberto Fernández, partidario del peronismo de centroizquierda, como claro favorito para quitarle la presidencia al neoliberal Mauricio Macri, muy golpeado por la severa crisis económica que sufre el país.

Una victoria de Fernández, un negociador político cuya candidatura fue impulsada por la expresidenta y pareja de lista Cristina Fernández de Kirchner, generaría más preocupación en los mercados financieros, que temen que impulse una mayor intervención estatal sobre la economía.

Macri es el favorito de los mercados, pero los expertos consideran que es muy difícil que remonte la diferencia de casi 20 puntos porcentuales que le sacó Fernández en las primarias de agosto, que funcionaron como un amplio sondeo a nivel nacional.

Si el resultado de las primarias se repite este domingo, el líder opositor se consagrará presidente sin necesidad de recurrir a una segunda vuelta.

"Creo que va a haber más participación que nunca antes, al menos en varias décadas", dijo el presidente Macri a periodistas luego de emitir su voto, y añadió que "hay que expresarse a través del voto con claridad, de que es lo que uno siente".

Aunque los inversores ya consideran la victoria del peronismo, su triunfo podría impactar el lunes en los mercados y provocar una nueva caída del ya debilitado peso local, que en agosto se derrumbó tras conocerse el resultado de las primarias.

Fernández, quien fue jefe de Gabinete en parte de las gestiones del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y de su compañera de lista (2007-2015), es un peronista moderado que ha logrado aunar a su partido dentro de la coalición Frente de Todos.

"Se terminó el nosotros y ellos. Estamos en una enorme crisis y tenemos que trabajar todos juntos por un país mejor", dijo Fernández tras emitir el sufragio. Detrás de un vallado montado, Fernández pidió "transitar con tranquilidad" lo que se viene después de las elecciones. Tenía un micrófono en la mano y había parlantes para difundir sus palabras, según consigna el diario La Nación.



Más tarde, dijo: "Donde esté, sé que Néstor (Kirchner) me está ayudando".

Fernández aseguró: "Estamos en una enorme crisis y tenemos que tener responsabilidad por lo que viene" y le respondió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, respecto de que tal vez haya que esperar al escrutinio definitivo para saber quién es el ganador: "No me parece afortunado lo que dijo".



El salto que dieron la inflación, el desempleo y la pobreza es el talón de Aquiles de Macri y de su alianza de centroderecha Juntos por el Cambio, que conserva un núcleo duro de votantes que ven en él a un impulsor de la transparencia y de las obras públicas.

Macri propone avanzar con la apertura de la economía y el ajuste del Estado, aunque la agudización de la crisis disparada en agosto lo llevó a tomar algunas medidas que sirvieron como leves paliativos sociales.

En tanto, Fernández es proclive a una mayor intervención estatal para impulsar el mercado doméstico y hacer crecer la actividad, actualmente paralizada.

El candidato peronista suele defender la gestión de Néstor Kirchner, durante la que la economía creció robustamente con superávit fiscal y reducción de la pobreza.

La reactivación de la economía, el combate a la pobreza y la renegociación de un acuerdo por 57.000 millones de dólares firmado el año pasado -cuando despuntaba la crisis- entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) serán las prioridades en las que tendrá que enfocarse el próximo gobierno.

Los comicios se dirimirán en una segunda vuelta el 24 de noviembre si ninguno de los dos candidatos supera el 45% de los votos o el 40% y una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 18.00 hora y se esperan los primeros resultados del recuento provisorio tres horas después.

Además del presidente, en las elecciones los argentinos elegirán diputados, senadores, gobernadores y dirigentes locales.



Con información de Agencias

Cristina celebra la "maravilla" de poder votar en Argentina

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) celebró este domingo la "maravilla" de poder elegir tras votar hoy en el extremo sur del país en las elecciones generales en las que compite como candidata a la Vicepresidencia por el opositor Frente de Todos.



"Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en este día que es tan importante para la democracia, sobre todo para los que alguna vez no tuvimos esta maravilla de poder votar y poder elegir", dijo la actual senadora en breves declaraciones a la prensa.

La exmandataria sufragó en una escuela de la ciudad de Río Gallegos, cuna del kirchnerismo y capital de la sureña provincia de Santa Cruz, donde tiene registrado su domicilio.



De buen humor, esperó su turno para votar y se sacó fotos con personas que se encontraban en la escuela.



Cristina Fernández , de 66 años, dijo que estaba "en permanente contacto" con el candidato presidencial del Frente de Todos, el peronista Alberto Fernández.



"Lo mío no es el periodismo", dijo como broma la ex mandataria, que tuvo que sostener un micrófono y un móvil de los cronistas que fueron a cubrir su voto.



La senadora no quiso hacer comentarios a los periodistas sobre el noveno aniversario del fallecimiento de su esposo y antecesor, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que se cumple hoy.



Pero en la mañana de este domingo publicó en su cuenta en la red social Twitter una foto del exmandatario, con este mensaje: "Siempre en el corazón de los argentinos y las argentinas".