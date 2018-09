Candidato de Trump a la Corte jugado a una mujer

El candidato de Donald Trump a completar la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, tiene atado su destino a la mujer que lo denuncia por agresión sexual. A pocas semanas de las elecciones legislativas de noviembre, que los demócratas buscan transformar en un referendo contra Trump, es mucho lo que está en juego. La situación podría aclararse este jueves.

Tras días de tensas negociaciones entre los republicanos de la comisión judicial del Senado y los abogados de Christine Blasey Ford, ayer domingo se logró un acuerdo sobre la hora y la fecha prevista para la comparecencia de la denunciante, una profesora universitaria de 51 años.



En la denuncia contra el juez, publicado inicialmente por el Washington Post, Blasey Ford dice que Kavanaugh y un amigo, “totalmente borrachos”, la habían arrinconado en un cuarto, la tiraron sobre una cama y pretendieron desnudarla, antes de que ella lograra escapar. La agresión habría ocurrido durante una fiesta de adolescentes en la década de 1980, en Washington. Ella tenía 15 años y él 17.



“Nos comprometimos con llevar adelante una audiencia abierta el jueves 27 de septiembre a las 10.00 am (11.00 en Uruguay). Pese a las amenazas actuales a su seguridad y su vida, la Dra. Ford cree que es importante que los senadores la escuchen directamente”, dice un mensaje de los abogados de Blasey Ford.



Según recoge The New York Times, este fin de semana los republicanos del comité recibieron una declaración que descarta el testimonio de terceras personas que pudieron estar presentes cuando presuntamente ocurrió el asalto, algo que debilitaría las acusaciones contra el juez.



Una mujer llamada Leland Keyser, identificada por Ford como una de las cinco personas presentes en dicha fiesta, indicó al comité senatorial “no conocer al señor Kavanaugh” y no recordar “haber estado alguna vez” en un encuentro con él, con o sin la presencia de la presunta víctima.



No obstante, incluso sin la corroboración de terceros, el relato público de Ford podría complicar las cosas para la confirmación del juez Kavanaugh, cuya imagen se ha visto desgastada por el escándalo.



La fecha para la votación sobre la nominación del juez Kavanaugh a la Corte Suprema es objeto de tensas negociaciones, con las elecciones de medio mandato a la vista. Los republicanos podrían perder su mayoría en el Congreso, con lo que se pone en riesgo su capacidad de confirmar al candidato de Trump. El objetivo, entonces, es hacerlo antes del 6 de noviembre.



Los demócratas, en tanto, apoyan la solicitud de Blasey Ford de ser escuchada por el FBI, lo que retrasaría el proceso de confirmación. Según la encuesta YouGov de CBS, más de la mitad de los estadounidenses piensan que una votación en el Senado para confirmar a Kavanaugh debe ser precedida de una investigación del FBI.



Trump, que hasta entonces no había mencionado el asunto, atacó frontalmente el viernes a Blasey Ford, a quien cuestionó sobre el silencio que mantuvo sobre el caso durante más de treinta años.



La senadora demócrata Patty Murray advirtió ayer domingo a los republicanos del Senado que su manejo de la acusación de agresión sexual contra Kavanaugh será un momento clave para el movimiento #MeToo, que ha destapado una ola de agresiones sexuales contra mujeres en el país por parte de hombres en puestos de poder.



Una encuesta de la cadena Fox News publicada ayer domingo demuestra que el 50% de los votantes registrados se opone a la confirmación de Kavanaugh, mientras que el 40% desea confirmarlo en el cargo. La misma encuesta del mes pasado arrojó un 46% de oposición por un 45% de apoyo.