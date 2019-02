Canciller de Italia ve mejor ser neutral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, defendió ayer en Roma que “el mejor modo de salir de una crisis” como la que atraviesa Venezuela es “no decantarse” ni a favor del oficialismo ni de la oposición, a la vez que abogó por la celebración de nuevas elecciones presidenciales.

“El mejor modo para salir de una crisis es no decantarse a favor de uno u otro”, dijo Conte en referencia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, o el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, que se proclamó presidente encargado.



En declaraciones desde Líbano retransmitidas en sus redes sociales, el primer ministro italiano consideró que en cualquier caso Maduro “no está legitimado” dado que las elecciones de 2018 por las que fue elegido presidente, no respetaron estándares internacionales.



“Pero esto no significa reconocer a Guaidó”, insistió.



Conte representa una línea intermedia entre los dos partidos que forman su Ejecutivo: El antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S), partidario de la no injerencia, y la ultraderechista Liga, muy crítica con el chavismo y con Maduro.



Italia es uno de los pocos países europeos que no ha reconocido a Guaidó como presidente interino y éste ha solicitado por carta el envío de una delegación para explicar sus planes a los líderes de esos dos partidos y vicepresidentes, Luigi Di Maio y Matteo Salvini.



Salvini recibirá a la delegación de Guaidó el próximo lunes en Roma, mientras que el jefe del Cinco Estrellas le ha respondido defendiendo su deseo de “evitar cualquier interferencia externa” en la situación que atraviesa el país caribeño.



Italia envió a su ministro de Exteriores, Enzo Moavero Milanesi, al Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela que se reunió ayer en Montevideo.