Para canciller español, la situación del Brexit es “bastante cómica”

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó ayer lunes de “bastante cómica” la situación del Reino Unido frente al Brexit, la salida del país de la Unión Europea (UE), y aseguró que el problema se debe a que se sabe lo que los británicos “no quieren”, pero no lo que desean.

“Sabemos muy bien lo que los británicos no quieren, pero no sabemos lo que quieren. No quieren nada (...). Nos encontramos ante una situación bastante cómica”, señaló Borrell durante una ponencia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington.



El ministro español sostuvo que la UE necesita saber qué es lo que quiere Londres porque, según él, por el momento solo se sabe que no quiere un acuerdo, pero tampoco un Brexit duro, ni una prórroga, ni continuar en la unión aduanera.



“No quieren nada”, insistió Borrell, quien criticó duramente que no se hayan producido avances desde que los británicos votaron abandonar la UE, hace ya tres años.



El representante del Gobierno español aseguró que Bruselas, donde está la sede del bloque europeo, quiere hacer “todo lo posible” para evitar la posibilidad de que el Reino Unido abandone la UE sin acuerdo, pero recalcó que para ello es necesario saber “qué es lo que quieren”.



Preguntado sobre si cree que finalmente la primera ministra británica, Theresa May, optará por pedir una nueva prórroga antes que abandonar la UE sin un acuerdo, Borrell se mostró seguro de que la solicitarán, aunque dijo que con los británicos nunca se “puede estar seguro”.



El Reino Unido, que tenía previsto salir de la UE el pasado 29 de marzo, ha conseguido una prórroga hasta el próximo 12 de abril, fecha en la que podrá solicitar una extensión más larga a fin de negociar posiblemente otro acuerdo, o salir del bloque sin pacto alguno.

Brexit al desnudo.

Vestidos únicamente con su ropa interior, militantes de la organización ecologista Extinction Rebellion perturbaron ayer lunes los debates sobre el Brexit en el Parlamento británico.



En las galerías reservadas a los visitantes, situadas sobre las bancadas de los diputados, una docena de militantes se desnudaron y dejaron ver los eslóganes pintados sobre sus cuerpos, en que pedían una “ley por la justicia climática” y advertían contra “el colapso ecológico”.



“Estamos obligados a actuar así, porque nuestro gobierno y nuestros medios ignoran de forma flagrante la cuestión más importante y más urgente de nuestra época”, afirmó el militante Mark Ovland.



“Ha llegado la hora de que los políticos dejen de perder el tiempo y aborden de frente la crisis medioambiental”, consideró otro activista, Iggy Fox, que denunció “el despilfarro de tiempo y recursos” dedicados por el gobierno al Brexit.