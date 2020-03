Camioneros, los únicos que viajan por Europa sin barreras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los camioneros son los únicos que pueden recorrer una Europa atrincherada por la epidemia. Abastecen al continente a pesar de interminables jornadas laborales, embotellamientos en las fronteras y una protección frente al coronavirus que deja que desear.

Con su mascarilla improvisada en la cara, Florin Turcu se arma de paciencia en el puesto fronterizo de Georgiou, entre Rumanía y Bulgaria. “No avanza”, comenta el rumano, mientras mira la hilera de camiones inmovilizados.



Durante toda la semana, la dificultad para cruzar la frontera búlgaro-rumana fue variando. Los atascos de decenas de kilómetros se formaban y deshacían en función de las restricciones de paso y de los controles impuestos por cada país, a menudo sin coordinación.



“Con este coronavirus, todo va más lento. Debería ser todo lo contrario, ¿verdad? Nuestra profesión siempre ha sido importante, pero no recibía el respeto que merecía. Ahora, lo que hacemos es todavía más vital, ¿por qué no hacen nada por nosotros?”, se pregunta Turcu, quien trabaja como camionero desde hace 24 años. En su camión transporta champú a Turquía.



Algunos camioneros consultados por la AFP aseguran haber pasado seis horas inmovilizados en la frontera, como Mehmet, un turco que comparte con sus colegas té preparado en un hornillo.



“Hemos avanzado 200 metros en una hora”, protesta este hombre de cabello canoso.



Unos cientos de kilómetros más lejos, en la frontera oriental de Bulgaria, los camioneros esperaron más de tres días para entrar en Turquía, afirma Krassimir Lalov, vicepresidente de la Asociación de Transportistas búlgaros.“Cuando los camioneros esperan varios días en condiciones higiénicas lamentables, sin inodoros, sin agua corriente, ¡cómo no se va a temer la propagación del coronavirus!”, afirma preocupado. (Con información de AFP)