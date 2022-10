Camila Behrensen: quién era la joven científica argentina asesinada en Estados Unidos

Camila Behrensen, una de las víctimas halladas entre los restos de un incendio ocurrido en el centro de Kansas, tenía 24 años y era nacida en Buenos Aires, Argentina. Vivía en Estados Unidos porque, tras haberse destacado durante su carrera en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), decidió continuar su pasión por la investigación en esta ciudad de Misuri, en el Instituto Stowers, donde buscaba su doctorado en biología. En cuanto a su muerte, las autoridades locales consideran que se trató de un homicidio. Junto a ella, encontraron el cadáver de su compañero Pablo Guzmán Palma, de 25 años, y oriundo de Santiago, Chile.

En cuanto a lo sucedido, de acuerdo con KMBC News, un vecino identificado como Raúl Gonzáles se levantó el sábado por la mañana mientras escuchaba los sonidos de alarma. Los Bomberos le dijeron que había un incendio en el edificio de enfrente. Él conocía a sus vecinos como hispanohablantes a los que les gustaba recibir amigos en su apartamento. “Solo los veía pasar el rato, nada realmente aparte de eso. Se sentaban en su terraza y hablaban por teléfono. A veces recibía su correo en mi buzón, pero eran normales”, manifestó sobre Camila y Pablo.



Antes de las 5 de la mañana, el departamento de Bomberos respondió al incendio en un departamento situado cerca de las calles 41 y Oak de Kansas City. Mientras intentaban sofocar las llamas encontraron una escena devastadora con los cuerpos de ambos científicos sudamericanos. Según el comunicado de la Policía, sufrían un aparente traumatismo y fueron declarados muertos en el lugar de los hechos.

¿Quién era Camila Behrensen?

Tanto Behrensen como Guzmán Palma pertenecían a la clase de investigación predoctoral de 2020 en Stowers. La propia institución se expresó sobre su fallecimiento: “Estamos devastados por las trágicas muertes de los investigadores. Eran miembros de nuestra clase de 2020 e integrantes de nuestra comunidad del Instituto Stowers. Nuestras más profundas condolencias están con sus familias en este difícil momento”.



La oriunda de Buenos Aires había terminado su licenciatura en biotecnología en 2020 y había pasado dos años estudiando los cambios metabólicos de las moscas de la fruta, una investigación que le permitió ser coautora de un artículo en Scientific Reports. Soñaba con continuar sus estudios y centrar su investigación en el metabolismo y el papel que desempeña en el desarrollo. Quería obtener su título postdoctoral y dirigir un equipo de investigación con su propio laboratorio.



En palabras de sus compañeros y profesores, era una joven brillante que se preocupaba mucho por su trabajo y por los demás, a la vez que destacaba como una ávida corredora.

En su descripción en el sitio web del Instituto Stowers, se señala que su amor por la ciencia llegó a través de Isaac Asimov, su autor favorito. “Aunque su primer interés científico fue la astronomía, después de tomar clases de biología y química, decidió centrarse en la biología”.



Deseaba entablar relaciones estrechas con sus compañeros de predoctorado. En ese sentido, el sitio del instituto la describe: “Cuando no está en el laboratorio, Behrensen es una corredora que participó en carreras de 800 y 1500 metros. Nacida en Buenos Aires, está deseando vivir sola en un país diferente”.



Camila era la mayor de tres hermanas e hija de Ernesto, periodista y exdirector de Diarios y Noticias. Sus familiares habrían viajado este martes a Estados Unidos para la repatriación del cuerpo.

¿Quién era Pablo Guzmán?

Por su parte, Pablo Guzmán era licenciado en bioquímica por la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde investigaba la regeneración de la médula espinal. Él deseaba continuar sus estudios centrándose en cómo las células interpretan e integran diversos tipos de señales en el desarrollo. A su vez, tenía el deseo de quizás fundar su laboratorio tras completar su doctorado.



A él lo describen como un “alma noble con una verdadera pasión por la ciencia y la biología” y alguien a quien “le gustaba leer, ver películas y la música”.

Un posible acto de xenofobia, según una de sus docentes

Por el momento, no se han producido detenciones y la Policía sigue trabajando para identificar a un posible sospechoso. También se ofrece una recompensa de 25.000 dólares por información sobre el caso. Aunque no se ha revelado el motivo de la muerte, una docente del instituto apunta a “un acto de xenofobia”.



Dasfne Lee-Liu, una de las profesoras del chileno, usó sus redes sociales para lamentar el fallecimiento y aseguró que el caso podría ser un “crimen de odio impulsado por la xenofobia”. A través de su cuenta de Twitter, también envió un sentido mensaje para su familia.



“Tuve el placer de tenerlo como alumno durante su licenciatura y fue una persona brillante y maravillosa. Qué tragedia. Habría tenido un futuro brillante: el mundo necesita más científicos como él. Es una gran pérdida. Mis condolencias a su familia”, manifestó. “Tanto Pablo como Camila eran latinoamericanos. No puedo evitar pensar que esto fue un crimen de odio impulsado por la xenofobia”, agregó la docente.