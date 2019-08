Para calmar a los mercados, Macri pide más plazo al FMI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha convertido en el protagonista no deseado de la campaña para las elecciones del 27 de octubre en Argentina. Luego de una jornada de turbulencia en los mercados por las críticas al FMI del candidato opositor y favorito para ganar en octubre, Alberto Fernández, ayer miércoles el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció que el gobierno de Mauricio Macri buscará extender los plazos para el pago de su deuda con el FMI. La idea es reconquistar la confianza de los mercados y aliviar la presión cambiaria.

“El presidente Macri me ha instruido a que resolvamos el problema de corto plazo para garantizar la estabilidad electoral, pero también el mediano y largo plazo, para no dejarle un problema al que sigue, sea él mismo u otro candidato”, indicó el ministro.



En la conferencia de prensa, Lacunza aludió a las críticas de Fernández al FMI, aunque sin nombrar al candidato de la oposición. “Todas las fuerzas queremos ganar la elecciones, pero eso no es excusa para poner en riesgo la estabilidad de todos los argentinos”, dijo. “A un hombre de estado le puede faltar algunas virtudes, pero no la prudencia; cualquier imprudencia sale cara”, agregó. “Ningún gobierno puede solo, y menos en época electoral. Necesitamos la concurrencia de todas las fuerzas políticas para garantizar esa estabilidad”, fue otra de sus frases destacadas.

Estas son las 4 iniciativas anunciadas por Argentina para aliviar tensiones financieras By Irene Nuñez Estas son las 4 iniciativas anunciadas por Argentina para aliviar tensiones financieras MIRA TAMBIÉN Estas son las 4 iniciativas anunciadas por Argentina para aliviar tensiones financieras

Con ese fin, el gobierno de Macri le propuso al FMI iniciar el diálogo para reperfilar los vencimientos de deuda, tras varias jornadas de fuertes turbulencias cambiarias que han llevado a una depreciación del peso de más de 20% en dos semanas.



Ayer miércoles el valor del dólar subió por segunda jornada consecutiva hasta cotizarse en 60 pesos argentinos.

Fondo Monetario Internacional. Foto: Archivo El País.

Los primeros vencimientos con el FMI, que otorgó el año pasado a Argentina un crédito de casi 57.000 millones de dólares, están previstos a partir de 2021, a mitad del período del gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre.



El ministro estimó que estas conversaciones pueden comenzar en el actual gobierno, pero terminarán “inexorablemente” en el siguiente período.



Lacunza aseguró que “Argentina no tiene un problema de solvencia, pero sí de liquidez a mediano plazo” y ratificó la voluntad de pago en momentos en que los mercados temen que el país entre en default.



Aclaró que no se prevé negociar quitas de capital ni de intereses, sino solamente extender los plazos para “despejar las exigencias financieras del período 2020-2023”, ya sea con una reelección de Macri o con un gobierno de Fernández.



En cuanto a la deuda de corto plazo, anunció la reprogramación del pago de bonos en dólares a inversionistas institucionales, que detentan 10% de esos títulos en Argentina. Así, a la fecha del vencimiento se cancelará 15%, tres meses después 25% y seis meses después el 60% restante.



Con ello se intenta aliviar las presiones sobre las reservas internacionales de 57.400 millones de dólares y permitir que se usen para intervenir en el mercado cambiario y “preservar” la moneda, indicó.



Lacunza también anunció un proyecto de ley para “promover un reperfilamiento voluntario de vencimientos de capital bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni de intereses y con la sola extensión de plazos”, dijo.



Las medidas, explicó el ministro, “no influyen en el actual programa (con el FMI) que está asociado a las metas que el gobierno ha cumplido de manera estricta. Son independientes del programa en curso”.



Mediante su acuerdo con el FMI, Argentina se comprometió con un programa de austeridad para alcanzar el equilibrio fiscal en 2019 y un superávit en 2020. Pero la economía se encuentra en recesión desde 2018, con una de las tasas de inflación más altas del mundo (25% hasta julio) y más un tercio de la población en situación de pobreza.

Mauricio Macri. Foto: AFP

Las turbulencias financieras que sufre Argentina llevaron a un aumento del índice de riesgo país por encima de los 2.000 puntos, luego de que Macri sufrió un importante revés en las primarias del 11 de agosto frente a Fernández, que lleva como compañera de fórmula a la expresidenta Cristina Kirchner.



Una misión del FMI cumplió una visita esta semana a Argentina y se reunió tanto con el equipos económicos de Macri como con el de Fernández. Otra misión técnica tiene todavía que hacer una evaluación del estado de la economía argentina antes de dar luz verde al siguiente desembolso por 5.400 millones de dólares, esperado para el 15 de septiembre.



Ayer miércoles, mientras en Buenos Aires Lacunza anunciaba las medidas, en Washington el FMI decía que ya estaba analizando el impacto de la intención de Argentina de extender los plazos de vencimiento de su deuda con el organismo.



“Con respecto a la operación de la deuda anunciada hoy (por ayer) por las autoridades argentinas, el personal del Fondo está en proceso de analizarlas y evaluar su impacto”, dijo el portavoz del FMI, Gerry Rice. “El personal entiende que las autoridades han tomado estos pasos importantes para hacer frente a las necesidades de liquidez y para salvaguardar las reservas”, agregó en un tono amigable con el gobierno de Macri.



El que no tuvo un tono amigable ayer fue Fernández, al que no le gustó que en la Casa Rosada lo responsabilizaran de la nueva suba del precio del dólar y el riesgo país.



El candidato del Frente de Todos, que se reunió el martes con la misión del FMI, le pidió a Macri que “no busque responsables fuera” de su administración. A través de su cuenta de Twitter, Fernández expresó: “De esto es de lo que no se quieren hacer cargo. Presidente, no busque culpables fuera de su propio Gobierno”. (En base a La Nación, AFP, EFE y Reuters)