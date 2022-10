California busca a presunto asesino serial: le atribuyen al menos cinco crímenes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La policía de California, Estados Unidos, busca a un presunto asesino serial, sospechoso de haber cometido cinco asesinatos en los últimos meses. De acuerdo con la cadena ABC News, las autoridades de Stockton, creen que los crímenes, el primero de los cuales ocurrió el pasado 8 de julio, fueron cometidos por la misma persona. Todas las víctimas eran hombres y estaban solas en el momento de recibir los disparos mortales.

Según la policía, los asesinatos que han sido ligados son los siguientes: Alexander Yaw, de 35 años, con un disparo mortal a las 12:31 a.m. del 8 de julio; Salvador William Dubedy Jr, de 43 años, con un disparo mortal a las 9:49 p.m. del 11 de agosto; un hombre hispano de 21 años con un disparo mortal a las 6:41 a.m. del 30 de agosto; un hombre de 52 años con un disparo mortal a las 4:27 a.m. del 21 de septiembre; y un hombre de 54 años con un disparo mortal a la 1:53 a.m. del 27 de septiembre.



La policía ya determinó que ninguna de las víctimas fue asaltada; tampoco estaban relacionadas con pandillas o drogas. Además, de acuerdo con ABC News, las autoridades tienen pruebas físicas que evidencian una relación entre las cinco escenas del crimen.

Aunque la policía no ha identificado a todas las víctimas, Jerry López aseguró a la filial de ABC News en Sacramento, KXTV, que su hermano Lorenzo López era una de ellas.



“Sólo era una persona que estaba aquí en el lugar equivocado en el momento equivocado en la circunstancia equivocada. Es difícil procesar que esto haya sucedido. Quiero decir, mi hermano y yo hemos sido como gemelos. Teníamos un año de diferencia, así que estábamos muy unidos”, señaló. López fue asesinado el 27 de septiembre. Es la última víctima conocida.

“A mi madre y a mi padre se les rompió el corazón con esto”, explicó López. “Fue su primer hijo. Y sé que tienen muchos recuerdos de él”, añadió en declaraciones a la televisora KCRA.



“Lorenzo estuvo allí para mí. Me cuidaba. Ojalá yo lo hubiera podido cuidar esta vez”, lamentó.



La ciudad de Stockton ofrece una recompensa de 75 mil dólares por información que conduzca al arresto del sospechoso. Stockton Crime Stoppers ofrece 10 mil dólares adicionales.

Pero eso cambió dos días después, cuando el departamento relacionó los cinco asesinatos y publicó la imagen de una persona de interés.



“Estos incidentes están ocurriendo en las horas de oscuridad, donde la gente está sola, no en áreas iluminadas”, dijo el viernes el jefe de policía de Stockton, Stanley McFadden.



Aunque la mayoría de las víctimas son hispanas, la policía de Stockton no ha visto indicios de que se trate de delitos de odio.

Grega Bogrow, madre de Alexander Yaw, dijo en una declaración: “Este es mi hijo Paul. Era un gran hombre, con un gran corazón. Era mi hijo, un padre, nieto, sobrino, primo y hermano. Era amado por muchos. Deja un gran agujero en nuestros corazones y espero que atrapen a la persona responsable de esto antes de que vuelva a ocurrir”.