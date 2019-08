La calificadora Standard & Poor's declaró a Argentina en "default selectivo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La agencia Standard & Poor's (S&P) dijo el jueves que la decisión de Argentina de extender "unilateralmente" los vencimientos de su deuda constituye un incumplimiento de pagos, y advirtió que la calificación crediticia soberana en moneda local y extranjera del país ahora está en "default selectivo".

La rebaja se produjo después de que los precios de los bonos argentinos cayeron y el riesgo país se disparó a niveles no vistos desde 2005 luego de que el gobierno del presidente Mauricio Macri anunció el miércoles que buscará extender los plazos de la deuda privada y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



En una conferencia de prensa que tuvo lugar ayer miércoles, el ministro de Hacienda Hernán Lacunza indicó: “El presidente Macri me ha instruido a que resolvamos el problema de corto plazo para garantizar la estabilidad electoral, pero también el mediano y largo plazo, para no dejarle un problema al que sigue, sea él mismo u otro candidato”, indicó el ministro.



Los primeros vencimientos con el FMI, que otorgó el año pasado a Argentina un crédito de casi 57.000 millones de dólares, están previstos a partir de 2021, a mitad del período del gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre.