Calculadora en mano: las cuentas que sacan los argentinos para vacunarse en Uruguay

El ministro de Salud Pública (MSP), Daniel Salinas, dejó en claro que los ciudadanos extranjeros que quieran vacunarse a Uruguay deberán estar, como mínimo, 48 horas en el país para poder comenzar las gestiones. A su vez, la confirmación del turno les llegará a los turistas a las 72 horas tras su inscripción.

Por lo tanto, aquellos turistas que deseen inocularse en Uruguay tendrán que permanecer, como mínimo, cinco días. Pues los argentinos comenzaron a sacar números sobre cuánto les saldría venir a vacunarse a Uruguay.



Un turista argentino que llegue a Uruguay el lunes podrá anotarse para vacunarse recién el miércoles y la confirmación de esto le llegará, como muy rápido, el sábado. Tendrá que prever un mínimo de siete noches de alojamiento, suponiendo que lo citen para recibir la dosis el domingo.



Quien decida viajar a vacunarse en Montevideo, por ejemplo, deberá calcular, suponiendo que viaja en barco y se hospeda por 6 noches, unos 104.684 pesos argentinos, que equivalen a 45.703 uruguayos. Esta cifra incluye el gasto estimado en gastronomía y el del test de PCR que se requiere para ingresar al país.

¿Cuánto cuesta la estadía?



Un hotel de tres estrellas con desayuno incluido en Montevideo, calculado para esa misma semana suponiendo que comienza el lunes 6 de diciembre, cuesta como mínimo US$216 en la plataforma Booking. A ese número hay que sumarle el 30% del “Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria” (Impuesto PAIS) que se aplica a compras de servicios turísticos en el extranjero y la retención del 35% en concepto de adelanto de los impuestos sobre los bienes personales y a las ganancias. Al tipo de cambio oficial de hoy, el total sumaría $37.867 (16.532,47 pesos uruguayos).



Una búsqueda similar, pero para Punta del Este arrojó que no se encuentra nada por debajo de los US$319.



A la estadía hay que sumarle también el costo del transporte marítimo. Un barco directo desde Buenos Aires a Montevideo (ida y vuelta) de la empresa Buquebus cuesta $32.637 (14.249,09 uruguayos) en esa fecha. Luego hay opciones más baratas si se combina un ómnibus y un buque pasando por Colonia. Si se va en avión, un pasaje de Aerolíneas Argentinas para esa misma fecha vale $56.150 (24.515,03 uruguayos).

Cabe recordar que, desde la semana pasada, el Banco Central de Argentina dispuso que no se podrán financiar en cuotas las compras turísticas por viajes al exterior.



Los precios de la comida varían enormemente según la zona y el local gastronómico elegido en Uruguay. Esto se puede apreciar con la diferencia que hay entre Punta del Este y el resto de las partes del país. Un clásico chivito canadiense acompañado de una jarra de cerveza cuesta US$18 en el balneario del este de Uruguay.



Hay otros lugares en Punta del Este donde los precios crecen demasiado. Por ejemplo, una cena en La Huella, José Ignacio, con copa de vino y postre asciende a unos US$40.



Por lo tanto, entre todos los números expuestos, aquellos argentinos que estén dispuestos a inocularse en Uruguay y a quedarse en Punta del Este tendrán un promedio diario de gasto por persona de $ 8580 argentinos (3.745 uruguayos). Contando unos siete días de estadía esto asciende a $60.060 argentinos ($ 26.224 uruguayos).



Otro gasto que hay que contemplar es el del test PCR que debe acreditar cualquier ciudadano extranjero que desea entrar a Uruguay, según la disposición del MSP. A modo de ejemplo, el que ofrece Diagnosticó Maipú cuesta $8600 (3.755,70 peso uruguayo) y el del Centro Rossi, $7800 (3.405).

La expectativa

La vacuna en sí no tiene costo: el Estado dispuso que haya 200.000 dosis para tal fin. Son de la marca Pfizer. Según explica en su sitio web el MSP, pueden otorgarse como tercera dosis para los mayores de 18 años (deben haber pasado 180 días desde la última vacuna) o como esquema completo de dos dosis para quienes tienen entre 12 y 18 años. En este último caso, hay que recordar que el intervalo entre componentes es de 21 días.



Aún no hay cifras oficiales acerca de ciudadanos extranjeros alistados para vacunarse en Uruguay, según confirman desde la intendencia de Maldonado. Eso sucede porque acaba de abrirse el paso al turismo extranjero en el país vecino.



Martín Laventure, director general de Turismo de Maldonado, considera que la posibilidad de vacunarse puede sumar un incentivo para los argentinos que estaban evaluando viajar o no este verano. “Diría que puede ser un elemento más en la toma de la decisión. No sé si se va a generar que mucha gente venga solo a vacunarse, más bien convencer a alguien que estaba dudando”, dice.



Según explica, un importante número de argentinos que son propietarios y tienen su cédula uruguaya ya fueron vacunándose desde que pudieron entrar al país en setiembre pasado.

Según el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), que recientemente publicó su informe sobre proyección para la temporada turística, este verano visitará el país un 26% menos de turistas argentinos. La principal barrera para ellos será el precio del dólar.



Laventure se permite desconfiar de las proyecciones de temporada, porque afirma que tranquilamente pueden entrar menos turistas pero que desembolsarán más dólares. Aunque reconoce la barrera que representa esa moneda: “Claramente está la sensación de que será una temporada en la que la clase media argentina estará dificultada por una diferencia cambiaria importante”, dice Laventure.



“Pero también hay una oferta muy variada para vacacionar. Incluso dentro de Maldonado, se puede ir tanto a Piriápolis como a Punta del Este”, matiza. Lo que cree es una realidad compartida por todos: el anhelo de finalmente poder salir de vacaciones este verano.