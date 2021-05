Cajas sorpresa en China: encontraron 160 animales encerrados en paquetes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una caja sorpresa con un cachorro o un gatito adentro. La pasión de algunos jóvenes chinos por las cajas ciegas o misteriosas llevó esta semana a un hallazgo macabro: 160 animales encerrados en paquetes, algunos muertos por asfixia.

Los paquetes se encontraron en la camioneta de la empresa de logística ZTO, en Chengdu (suroeste). Los animales que sobrevivieron están siendo atendidos por veterinarios, informó el jueves el refugio de animales local Aizhijia en redes sociales. El cargamento se descubrió el lunes por la noche.

"Se escuchan ladridos y maullidos. Como la puerta del camión estaba cerrada, no había aire y se asfixiaban", escribió Aizhijia describiendo el hallazgo. "Muchos gatitos y perritos agonizan o ya han muerto".



La empresa de logística se disculpó y dijo que los envíos se hicieron desde sitios de comercio electrónico. Su sucursal de Chengdu, que realizó la entrega, tendrá que llevar a cabo una "inspección interna exhaustiva" y sus empleados cursarán "una formación sobre las normas de seguridad", añadió ZTO.

El descubrimiento causó alarma en las redes sociales de China, donde se prohíbe entregar animales en paquetes.



Desde hace unos años en China están de moda las cajas misteriosas: consiste en comprar por internet un regalo cuyo contenido se desconoce, con frecuencia un juguete o una figurita. En 2019 este mercado estaba valorado en 1.000 millones de euros, según el gabinete de estudios de mercado Qianzhan Intelligence.



En la red Weibo, una usuaria aseguró haber visto paquetes sorpresa con un gato o un perro de raza en venta en internet por apenas un euro (US$ 1,2).



"Encargás un ser vivo y acabas con un animal muerto por asfixia, de hambre, de calor o de frío", dijo horrorizada.



El viernes, la etiqueta "animal en caja misteriosa" fue vista 420 millones de veces en Weibo.



"No es una moda bonita ni un juguete del que te deshaces de la noche a la mañana", protestó otro usuario.



Este viernes en el sitio de ventas en línea Taobao, propiedad del gigante Alibaba, se podían encargar animales vivos, pero no en cajas sorpresa.