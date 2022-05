Cafiero dijo que Guzmán, ministro de Economía argentino, "está firme en su cargo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santiago Cafiero, canciller de la Argentina, habló ayer tras regresar de la gira por Europa que encabezó el presidente Alberto Fernández, y al ser consultado sobre la intención del mandatario de volver a postularse para las elecciones de 2023, dijo que hay variantes que serán determinantes para definir su candidatura y afirmó sobre la vicepresidenta: “No sé si a Cristina Kirchner le irrita la reelección, Alberto no lo habló con ella”.

Cuando fue consultado si apoyaba o no una segunda presidencia de Fernández, aseveró: “Yo quiero que vaya por la reelección. Hicimos un esfuerzo muy grande para recuperarnos de la pandemia, pero tuvimos dos crisis (la del covid-19 y la de la recesión). Esa doble situación precisa una doble recuperación. El sendero es muy firme, pero hay sectores a los que aún les falta”.



De acuerdo con el funcionario, el Gobierno ya logró “recuperar lo perdido” en pandemia y busca hacer lo propio con “los 20 puntos del salario que se perdieron” durante la gestión anterior. Sin embargo, evaluó que “la inflación es el desafío de hoy” en materia económica.

Respecto a la coalición de Gobierno, Cafiero dijo: “(...) hay un encuadre de interna, entonces cualquier cosa que se dice de un lado u otro se magnifica y cobra otra escala”. No obstante, no desconoció la interna que se perpetúa dentro del oficialismo: “Claro que hay compañeros que no están de acuerdo con las velocidades del plan económico ni con casi nada del plan económico... Lo que nuestro espacio está discutiendo son los mejores mecanismos para generar herramientas distributivas, no candidaturas”.



En ese contexto, le preguntaron si está en los planes de Fernández pedirle la renuncia al ministro de Economía, Martín Guzmán, a lo que respondió: “No. Está firme en su cargo y no veo ningún tipo de cambio de equipo económico o de gestión. El Presidente está conforme con el crecimiento de la economía. Se apoya en el equipo económico, que tiene que estabilizar la economía y ser más efectivo con la cuestión distributiva y la inflación”.



Gira

Sobre la gira por Europa, remarcó que Fernández fue el primer mandatario latinoamericano en ser recibido por su par alemán, Olaf Scholz, y el reelecto francés Emmanuel Macron. Acerca del conflicto entre Ucrania y Rusia, dijo que Fernández habló con sus pares sobre los “efectos” del mismo y evaluó: “Allí lo que se precisa es buscar una solución que involucre a otros actores, no solo Ucrania y Rusia y la OTAN. Esta guerra tiene consecuencias globales por lo que hay que trabajar de manera global para un alto el fuego”.



La gira de Fernández y su comitiva fue por Madrid, Berlín y acabó ayer en París. Durante la misma, el presidente argentino resaltó el potencial de cooperación energética de su país y brindó su ayuda para que acabe la guerra en Ucrania, aunque descartando sanciones contra Moscú.



En pleno conflicto en el seno del oficialismo -entre los que se posicionan con el presidente y los que apoyan el ala de la vicepresidenta Cristina Kirchner-, el Jefe de Estado buscó potenciar las exportaciones argentinas, sobre todo las energéticas y alimentarias.



Tanto ante el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como ante el canciller Scholz, Alberto Fernández coincidió en reforzar la cooperación en el sector clave del litio y destacó las posibilidades de Argentina como suministrador de gas líquido y en el desarrollo de hidrógeno verde.