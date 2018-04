Cae la presidenta de Madrid: sin título y por robo en súper

Cristina Cifuentes dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid. Su renuncia se precipitó pocas horas después de que se difundiera un video que recoge el momento en el que la dirigente del PP es retenida por un agente de seguridad después de robar dos cremas en un supermercado en 2011, cuando era la número dos de la Asamblea de Madrid. Este escándalo se suma al caso del máster que supuestamente hizo en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos.

Cifuentes, al anunciar su dimisión, no se refirió en ningún momento al caso del máster, aunque sí al acoso que ha sufrido "mañana, tarde y noche, por tierra, mar y aire".

"He aguantado más de 34-35 días de una exposición permanente. Lo que ha ocurrido hoy traspasa una línea", dijo Cifuentes antes la prensa, e insistió en que el supuesto hurto fue un "error" y un "acto involuntario" por el que recibió intentos de extorsión, que denunció a la Policía. "No quiero dañar a mi familia, que es por quien tomo la decisión, para que no sigan sufriendo este calvario. Es lo mejor para los madrileños y para mi partido", dijo.

Cifuentes enmarcó la situación que está viviendo en una "campaña de acoso y derribo", que ha traspasado lo político para convertirse en un "ataque personal", que viene a "rematar algún tipo de campaña".

"Es parte del precio de haber mantenido tolerancia cero contra la corrupción", afirmó. Un comportamiento que ha provocado que haya sido "espiada" y que hayan circulado dosieres contra ella. "Doy el paso atrás para que la izquierda no gobierne", aseguró al abandonar su cargo.

Cifuentes se enfrentaba a una moción de censura presentada por el PSOE con el apoyo de Podemos en respuesta al fraude en la obtención del máster de Derecho Público del Estado Autonómico. Ciudadanos amenazaba con sumarse si Cifuentes no dejaba su puesto.

La hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño se negaba a dejar su puesto, por más que las irregularidades del máster hayan arrasado con la credibilidad de la Universidad y del Instituto de Derecho Público (IDP) del que dependía. Cifuentes considera que las irregularidades que han salido a la luz con el caso máster son de tipo "administrativo" y responsabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos. Entre ellas se encuentra la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM). Ella ha sido sin embargo incapaz de demostrar la defensa de ese supuesto trabajo que no aparece por ningún lado.

Un hurto de 2011.

En el video del súper de 2011 difundido por OkDiario, se ve a la entonces diputada autonómica negando al guardia de seguridad que ella hubiera hurtado las dos cremas antiedad que finalmente terminó pagando.

"Este video obedece exclusivamente a una situación de un error involuntario, una compra en un supermercado, yo me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por un importe de 40 euros, me lo dijeron a la salida y los aboné", explicó Cifuentes.

La decisión de dimitir, aseguró, la tenía tomada y pensaba anunciarla el próximo 2 de mayo. Finalmente, el video lo ha precipitado todo.

Golpe al PP.

"Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer y lo que era obligado en esta situación". Esa fue la reacción del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. El líder del PP espera que su formación abra ahora "una nueva etapa".

El video dio más argumentos al sector del PP que abogaba por dejarla caer para mantener el poder, frente al que la defendía aunque eso significara ceder el Ejecutivo a poco más de un año de las elecciones regionales de 2019.

Dirigentes del PP consideran que el daño que ha provocado Cifuentes al partido es irreparable. Y opinan que sus defensores, encabezados por la secretaria general, María Dolores de Cospedal, se han quedado sin argumentos, incluso para defender su continuidad al frente del PP de Madrid. Se espera que también deje este puesto.