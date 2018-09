Cae ministra española por otro máster trucho

La ministra española de Sanidad, la socialista Carmen Montón, dimitió ayer martes tras difundirse presuntas irregularidades en un máster que cursó en una universidad madrileña.

María Luisa Carcedo, hasta ahora Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil, será la nueva ministra de Sanidad en sustitución de Carmen Montón.

El presidente Pedro Sánchez elogió la gestión de la hasta ahora ministra, y ha destacado que la dimisión de Montón es una decisión "valiente" y que la "honra".

Montón comentó en rueda de prensa que no ha cometido "ninguna irregularidad". Montón se vio obligada a dar explicaciones sobre un máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, después de que el periódico digital eldiario.es denunciara el lunes presuntas irregularidades en la obtención del título, como un cambio de sus calificaciones

El presidente del gobierno español había apoyado a Montón y previamente dijo que seguiría "haciendo un extraordinario trabajo".

El apoyo de Sánchez se produjo tras una jornada en la que las peticiones de dimisión de la ministra, incluso en el gubernamental Partido So-cialista (PSOE), fueran en aumento, después de que la Universidad Rey Juan Carlos informase de que había detectado cambios en la notas de Montón y de que revisaría "asignatura por asignatura".

A primera hora de la mañana, en declaraciones a una radio española, Montón consideró "injusto" dimitir porque, sostuvo, no es responsabilidad suya si se alteraron las calificaciones después de finalizar el curso. "Sánchez piensa como yo, que hay que dar la cara y contar que no he cometido nada irregular y no dar excusas", subrayó.

La exministra enfrenta así una situación similar a la que vivió hace unos meses la expresidenta del Gobierno regional de Madrid Cristina Cifuentes, que le costó el puesto, y del actual presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, también denunciado por presuntas irregularidades en otro máster cursado en esa misma institución.

Los tres cursaron un máster en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, organismo denunciado ante la Justicia española por numerosas irregularidades.