Cae el gobierno al fracasar reformas

Finlandia despertó el viernes con sobresalto. La coalición de gobierno de centroderecha tiró la toalla a solo cinco semanas de concluir la legislatura con la celebración de elecciones, el 14 de abril próximo. El primer ministro, el centrista Juha Sipilä, presentó su renuncia ante el presidente Sauli Niinistö, que la aceptó. El detonante es el frustrado procoeso de la principal propuesta del actual gobierno, un ambicioso plan de reforma social y del sistema sanitario que, entre otras cosas, preveía la centralización del servicio que ahora proveen los 295 municipios que forman el país y la participación de un mayor número de entidades privadas.

La reforma no pasó el corte en la comisión constitucional del Parlamento finlandés, que consideró que no respetaba la igualdad de derechos de todos los finlandeses. La coalición está formada por el Partido del Centro, de Sipilä, por el Partido Conservador (Kokoomus), y por el Partido Azul, del ministro de Relaciones Exteriores, Timo Soini. Este pequeño partido es una escisión del partido populista Auténticos Finlandeses. En la actualidad, el Ejecutivo cuenta con 36% de intención de voto, según las encuestas.



Entre las reformas propuetsas, figuraban la centralización de los servicios mediante nuevas entidades regionales de salud y el recurso a un mayor número de proveedores privados, dos puntos muy polémicos. Los socios de la coalición no lograron ponerse de acuerdo en algunos casos, como la apertura del sistema para dar más libertad de elección a los pacientes.







decepcionado. “Para mi, es una gran decepción. Hemos trabajado toda la legislatura para sacar estas reformas tan necesarias para el desarrollo y la estabilidad de Finlandia”, dijo Sipilä, en una emotiva comparecencia de prensa tras dimitir. “Quiero ser coherente, siempre he dicho que en estas funciones, u obtienes resultados o te vas fuera”, continúo el jefe de Gobierno.



Según el primer ministro, las reformas son tan necesarias que el próximo gobierno debería incluirlas en su programa político. El resto de formaciones comparten la necesidad de reformar la sanidad, pero discrepan del cómo. Finlandia, que mantiene una asistencia social muy amplia, tiene como principal desafío atender a una población con una edad media cada vez mayor. Se prevé que dentro de una década, en 2030, el 26% de los ciudadanos del país tenga más de 65 años.



Sipilä informó al inicio de su legislatura de que las reformas tendrían un costo de unos 3.000 millones de euros. “Es una suma muy elevada para sustentar un sueño mal concebido”, señaló por su parte el líder de los socialdemócratas y jefe de la oposición Antti Rinne. “Por ahora, parece que ese mal sueño ha terminado. El próximo gobierno deberá repensar las reformas y llevarlas a cabo sobre bases sólidas, no sobre mayor endeudamiento del erario público”.



A su vez, Veronica Rehn-Kivi, del Partido Popular Sueco de Finlandia (liberales), consideró que la decidión era una victoria para el estado de bienestar.



El dimitente Sipilä, de 57 años e ingeniero de formación, se hizo millonario gracias a su actividad en el campo de la tecnología, antes de incursionar en política y ganar las elecciones legislativas de 2015.



En campaña, prometió reparar todo lo que no funciona en Finlandia, que en aquel momento estaba en recesión.



El gobierno de Sipilä quedará en funciones hasta la formación de un nuevo ejecutivo. Durante este periodo, podrá tramitar aquellas propuestas de ley que están pendientes en el Parlamento. No podrá presentar nuevas leyes o decretos de ley. Es posible que el gobierno de Sipilä se mantenga en funciones bien entrado el verano. Lo más probable es que el nuevo Ejecutivo no asuma antes de las elecciones europeas de mayo. El 1 de julio, Finlandia asume la presidencia rotatoria de la Unión Europea.



La presidenta del Parlamento, Paula Risikko, ha informado de que el cuerpo cesará sus funciones el 19 de marzo, pero que los temas referentes a la reforma sanitaria no se incluirán en la agenda del día.