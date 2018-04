Cabello: Maduro hará "irreversible" la revolución tras las elecciones presidenciales

El dirigente chavista Diosdado Cabello aseguró hoy que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hará "irreversible" la revolución bolivariana que lidera, luego de las elecciones presidenciales del 20 de mayo en las que buscará la reelección y en las que el grueso de la oposición no participará.



"Una vez que Nicolás gane las elecciones otra vez (habrá) un horizonte de seis años (...) que permitirá la toma de decisiones que un gobierno que está terminando no lo puede hacer por razones políticas, lógicas de política o elementales de política", dijo Cabello durante un acto proselitista en el estado Monagas (este).



El potentado oficialista, considerado el número dos del Gobierno, explicó que Maduro no toma algunas decisiones en la actualidad, necesarias para enfrentar la crisis económica que sufre el país, por estar su administración cerca del final.



"Pero si yo tengo un horizonte de seis años, yo tomo las decisiones que tenga que tomar para hacer de la revolución bolivariana un hecho total y absolutamente irreversible", acotó.



Cabello dijo que para lograr esta meta es necesario que los simpatizantes de Maduro acudan a las urnas en mayo, cuando el país petrolero celebrará comicios presidenciales que son considerados desde ya "fraudulentos" por la oposición local y por buena parte de la comunidad internacional.



"Las condiciones políticas no han sido fácil y ustedes lo saben (...) hay una guerra contra este país, contra esta patria", agregó el chavista en alusión a las sanciones económicas que varios gobiernos le han impuesto a él, a Maduro y a otros altos funcionarios del Gobierno.