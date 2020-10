Buscan al mayor narco brasileño luego de liberarlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uno de los mayores narcos de Brasil fue liberado y ahora la policía lo busca para recapturarlo.

Se trata de André de Oliveira Macedo, conocido como André do Rap, considerado uno de los jefes principales de la mayor organización criminal de Brasil, Primer Comando de la Capital (PCC), quien está prófugo en medio de un embrollo en el Supremo Tribunal Federal (STF).

El operativo fue ordenado por el gobernador de San Pablo, Joao Doria, después de que el presidente del alto tribunal, Luiz Fux, suspendiera la polémica decisión de otro juez de esa corte de liberar al narcotraficante, concediéndole un habeas corpus el viernes.



André do Rap salió de una cárcel paulista el sábado, antes de la decisión del presidente del STF. Al no ser hallado por la policía en su domicilio declarado al salir de la prisión, está considerado forajido, y la prensa brasileña especula que huyó a Paraguay. Según los informes, un equipo de investigadores siguió a André do Rap de manera velada después de su liberación. Condujo hasta Maringá, Paraná, donde lo esperaba un avión privado.



André do Rap es ahora el objetivo de un importante operativo de la Policía de San Pablo, que involucra a los departamentos estatales de Investigaciones Criminales (DEIC), Homicidios y Protección de Personas (DHPP) y Operaciones Especiales de la Policía (DOPE).



El narco ya pasó seis años en prisión, y fue liberado en 2008. De 43 años, fue detenido de nuevo en septiembre de 2019 en las cercanías de Río de Janeiro, y desde entonces estaba en prisión en la cárcel Presidente Venceslau, en el interior de San Pablo. Cumplía prisión preventiva, pero ya había sido condenado en primera instancia a 14 años de prisión. La pena se redujo en segunda instancia a 10 años.



La policía brasileña lo vincula a la ‘Ndrangheta de Calabria, y de supervisar el envío de cocaína hacia Europa a través del puerto de Santos, el más importante de América Latina.



Según la Policía brasileña, uno de los delitos por lo que se le acusa fue mezclar 145 kilos de cocaína dentro de maletas en un contenedor, con destino al puerto de Las Palmas, en España. En otra investigación, está acusado de enviar cocaína a Nápoles, Italia, mezclada con café.



El PCC, también conocido como “Partido del Crimen”, nació hace dos décadas en el interior del presidio de Carandirú, en San Pablo, demolido hace quince años.

Polémica judicial

Para justificar su decisión del viernes, el juez Mello dijo que el narcotraficante del PCC, llevaba más tiempo detenido preventivamente que el permitido por la ley.



Según la legislación brasileña, un juez debe renovar cada 90 días la prisión preventiva, cosa que no aconteció en el caso de André do Rap.



Al suspender horas después la decisión de Mello, Fux argumentó que la puesta en libertad del narcotraficante compromete el orden público dada su “comprobada altísima peligrosidad”.



Irritado, Mello respondió este domingo al diario Folha de S.Paulo que la decisión de Fux es un “horror” y es “pésima” para la máxima corte.