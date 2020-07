Buscan en argentina al exsecretario de Cristina Kirchner que está desaparecido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fabián Gutiérrez, uno de los exsecretarios privados que tenía Cristina Kirchner cuando era presidenta, es buscado intensamente en Santa Cruz desde la tarde de este viernes luego de que su madre, Teresa García, informara a la policía que su hijo no le respondía los llamados telefónicos y tampoco lo encontró en su casa a la que se había mudado hace solo dos días. En ese lugar, anoche la División Criminalística de la policía provincial realizó pericias, según informaron al diario argentino La Nación.



El gran despliegue de la búsqueda y la presencia del ministro de Seguridad de la provincia, Lisandro de la Torre, -quien se encontraba en Río Turbio y llegó aquí a la noche de urgencia-, encendió las alertas en la ciudad, que está revolucionada por la noticia.



Aún no está claro desde cuándo el exsecretario se encuentra en la ciudad. Según pudo reconstruir La Nación con fuentes cercanas a la familia, desde hace varias semanas Gutiérrez se encontraba de regreso en El Calafate con su hermana y su familia en la enorme casona de trazos minimalistas ubicada en el barrio Aeropuerto Viejo. Sin embargo, anoche el juez de Instrucción de El Calafate, Carlos Narvarte, a cargo de la investigación, dio a entender que recientemente había regresado de Buenos Aires y estaba en esta otra vivienda de su propiedad pasando la cuarentena .



Narvarte sí confirmó que hace solo dos días estaba en el chalet color tabaco de dos plantas ubicado en la zona de chacras, a solo 100 metros de la casa de Cristina Kirchner, donde ayer se realizaban pericias.



Según pudo reconstruir el medio argentino, a la hora de la siesta, Teresa García, su madre, ingresó a la casa con ayuda de un cerrajero y allí solo se encontró con Morito, el perro de Gutiérrez, que había pasado todo el día encerrado en la casa. En la puerta de la vivienda de dos plantas estaba estacionada la camioneta. Ante esa situación y sin lograr comunicarse telefónicamente con su hijo se inició una causa por averiguación de paradero.



Con el correr de las horas el celular de Gutiérrez fue encontrado por un vecino en una obra en construcción ubicada en el Barrio 50 Viviendas, quien lo entregó a la policía y, a partir de las 18, la casa quedó cercada y se acumulaban en el exterior amigos y curiosos que intentaban saber qué pasaba adentro.



Mientras esto transcurría en la calle, en la comisaría de la ciudad hubo declaraciones de familiares y amigos, pero nada trascendió oficialmente.

Anoche llegaron hasta la casa el juez de instrucción, Carlos Narvarte, la fiscal Natalia Mercado -hija de la gobernadora Alicia Kirchner, y el ministro de Seguridad de la provincia, Lisandro de la Torre. El operativo fue hermético y no trascendió cuál es la carátula de la causa.



Sin embargo, al final del operativo el juez declaró: "Voy a ordenar algunas medidas procesales". Confirmó que se halló un celular que "sería de Gutiérrez" sobre el que están trabajando y adelantó que se procederá al secuestro de otros aparatos. "Hay manchas de sangre, posiblemente pudo haber habido un hecho de violencia. No está el cuerpo, por lo tanto hay que buscar".



Gutiérrez, procesado por posible lavado de activos , durante 2018 declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas. Fue cuando aún se llevaba una investigación judicial sobre él, ya que al igual que sus jefes, su paso por el Estado lo bendijo con una rutilante vida de negocios. El juez Claudio Bonadio le tomó declaración en ese momento ya que consideraba que los activos de Gutiérrez provenían del mecanismo de recaudación destapado en la causa de las coimas.



Entre sus declaraciones como arrepentido, Gutiérrez recordó que la hoy vicepresidenta tenía un despacho al lado del de Kirchner. "Iba por las noches y en esos momentos podía ver a José López y Ricardo Jaime. José López veía con más frecuencia llevando bolsos. Respecto de Jaime era frecuente verlo con una mochila. Una vez que se reunió con Kirchner, con lo que traían esas personas, (Daniel) Muñoz se retiraba por tierra", declaró ante la Justicia.