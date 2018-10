Burlas de Trump enojaron a senadores

Dos senadores republicanos, de los tres cuyos votos son cruciales para la aprobación de la venia a Kavanaugh, expresaron su rechazo a la ridiculización de Trump de Christine Blasey Ford durante un acto político en Misisipí.

"No hay momento ni lugar para comentarios como ese", dijo a NBC Jeff Flake. "Discutir algo tan delicado en un mitin no es correcto. Desearía que no lo hubiera hecho. Es bastante espantoso". En tanto, la senadora Susan Collins dijo que las palabras de Trump "estuvieron lisa y llanamente mal".

El discurso de Trump generó dudas sobre el destino de Kavanaugh, mientras el FBI revisa las acusaciones de tres mujeres que afirman que el juez bebía mucho y abusó sexualmente de mujeres cuando era un estudiante de secundaria. El FBI tiene hasta mañana viernes para revisar las acusaciones, presionado por los republicanos del Senado y la Casa Blanca.

El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, exigió una votación final de la nominación "esta semana". "Es hora de dejar atrás este espectáculo vergonzoso", dijo.

Blasey Ford dijo el jueves pasado en la comisión judicial del Senado que Kavanaugh, ebrio, intentó violarla en 1982 durante una fiesta en una casa de Washington. Dijo estar absolutamente segura de que Kavanaugh era el atacante, pero no pudo recordar ciertos detalles.

Y Trump se burló de eso el martes. "Tomé una cerveza, ¿verdad?", dijo Trump, señalando algo que Blasey Ford sí recordó. "¿Cómo llegaste a casa? No recuerdo. ¿Cómo llegaste allí? No recuerdo. ¿Dónde era el lugar? No recuerdo. ¿Cuántos años atrás fue? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé", agregó el mandatario. "Pero tomé una cerveza. Eso es lo único que recuerdo", dijo burlón Trump.