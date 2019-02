Bulgaria investiga transferencias millonarias de petrolera venezolana PDVSA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Fiscalía de Bulgaria anunció este miércoles el bloqueo por sospechas de blanqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que la petrolera estatal venezolana PDVSA transfirió millones de dólares.

Así lo anunciaron en una rueda de prensa el fiscal general de Bulgaria, Sotir Tsatsarov, y el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Dimitar Georgiev.



"Desde las cuentas que manejaba se hicieron varias transferencias hacia bancos en terceros países y las razones de estas transferencias no tienen nada que ver con la actividad de un abogado", dijo Tsatsarov.



Debido a que no existe ninguna justificación para esas transferencias, el fiscal general precisó que se está investigando un posible caso de blanqueo de capitales.



La información para esta investigación la proporcionaron las autoridades de Estados Unidos, que impusieron sanciones adicionales a PDVSA a finales de enero.



Tsatsarov no dio más detalles sobre el monto transferido ni sobre la identidad del propietario de la cuenta en una entidad financiera de pequeño tamaño.



Según el fiscal, la agencia estatal de contraespionaje ha iniciado investigaciones en todo el sistema bancario búlgaro par detectar otras posibles transferencias desde Venezuela después de hallarse este caso.



El anuncio de los bloqueos de estas cuentas se produjo después de una reunión del primer ministro, Boiko Borisov, con el embajador de EEUU, Eric Rubin, en la sede del Gobierno.



"El Gobierno de EEUU trabaja de forma muy estrecha con Bulgaria y los demás miembros de la Unión Europea (UE) para asegurarse que la riqueza de Venezuela no sea robada", dijo Rubín a los periodistas.



Tanto EEUU como Bulgaria reconocen como presidente legítimo de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó mandatario interino de Venezuela el pasado 23 de enero, al invocar dos artículos de la Constitución venezolana.



Las sanciones a PDVSA por parte de EEUU buscan ahogar económicamente a Venezuela, que extrae de la industria petrolera casi el 96 % de sus ingresos.