Buenos Aires: seis hombres detenidos por abuso sexual a joven de 20 años en un auto 

El hecho ocurrió en Palermo y tiene conmovida a la sociedad argentina. El domingo de tarde en Serrano 1300, a una cuadra de la avenida Córdoba, seis sospechosos fueron detenidos por la presunta violación de una joven de 20 años dentro de un auto. La víctima debió ser internada en el Hospital Rivadavia.

Según informaron fuentes del caso, la declaración indagatoria de los imputados por el delito de “abuso sexual” tendrá lugar cerca del mediodía y estará a cargo del juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández.



La intervención de una pareja de comerciantes de la cuadra fue crucial para frenar la situación que, dijeron, se extendió al menos una hora a plena luz del día, en el corazón de Palermo Soho.



Los seis imputados -varios de ellos estudiantes universitarios y al menos uno, militante político en la zona norte- están detenidos en distintas comisarías porteñas, a la espera de ser indagados por abuso sexual agravado. Mientras, la joven ya fue dada de alta tras haber sido atendida en el hospital Rivadavia y ahora recibirá asistencia psicológica.



Fuentes policiales informaron a La Nación que, pasado el mediodía del domingo, efectivos de la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad llegaron hasta Serrano al 1300 para atender una denuncia sobre un flagrante abuso sexual hecha por una pareja de comerciantes de la zona. Al llegar al lugar, tras aquel llamado al 911, encontraron a cuatro personas dentro de un Volkswagen Gol y a dos que estaban en la vereda, en actitud de vigilancia.



Aquellos cuatro jóvenes forcejeaban con una chica, que apenas oponía resistencia mientras los hombres intentaban sacarla a la rastra del coche. La intervención policial puso fin a la situación y significó el rescate de la joven, que estaba semi desvanecida, aunque en uno de esos intervalos de lucidez alcanzó a afirmar que había sido víctima de una violación grupal. También aseguró que no los conocía y que no sabía cómo había terminado dentro del auto.



Según se informó, los seis sospechosos, de entre 20 y 24 años, quedaron detenidos “por abuso sexual” gravemente ultrajante, agravado por el número de partícipes. Ninguno tiene antecedentes penales, según informaron fuentes policiales a La Nación.



Dentro del vehículo fueron encontrados cuatro envoltorios con picadura de marihuana (11,8 gramos), una pastilla de LSD (ácido lisérgico, un poderoso alucinógeno) y siete teléfonos celulares. Todos esos elementos fueron secuestrados por orden del juez en lo criminal y correccional porteño Marcos Andrés Fernández. También tomó intervención la Oficina de Violencia Sexual, que asistió a la víctima y a su familia, domiciliados en Tigre.



Una panadera de la cuadra afirmó que, al advertir el hecho, y tras llamar al 911, intentó rescatar del auto a la víctima, con ayuda de su esposo. Pero ambos fueron agredidos por algunos de los jóvenes, mientras otros seguían ultrajando a la joven, que hacía vanos intentos por defenderse del ataque sexual a plena luz del día.



“Vi que esos jóvenes estaban allí, tocando la guitarra y fumando marihuana. También vi que había una mujer y un hombre dentro del auto. Entonces comencé a ver más movimiento en la parte trasera del vehículo. Eran varios masculinos. Con mi marido nos acercamos y vimos que la estaban ultrajando a la chica. El que estaba en el asiento del conductor la tomaba de los pelos y la obligaba a que le practicara sexo oral, y los que estaban atrás la manoseaban. Luego salió uno y entró otro. Llamé al 911 desesperada y les dije que vinieran rápido, que estaban violando a una chica, y les dije que yo iba a ir a ayudarla”, dijo la comerciante, Natalia Concepción, a la prensa.



“No escuché gritos, la chica no gritaba, no tenía ni fuerzas para gritar. Los cuatro jóvenes también estaban con los pantalones bajos, empezaron a insultarnos y nos quisieron agredir. También le pegaron a un vecino que con un teléfono celular quiso registrar lo que estaba pasando, para que exista una prueba de lo que habíamos visto. A ese vecino lo dejaron ensangrentado, tirado en el piso”, contó la testigo, quien agregó que “todos abusaron de ella, eran como animales”.



Su intervención, precisamente, fue crucial para detener el hecho y retener a los abusadores hasta la llegada de la policía. El marido de Natalia se trenzó en lucha con al menos dos de los jóvenes, mientras la situación convocó la participación de otros vecinos. Cuando los uniformados arribaron, uno de los jóvenes pretendía llevarse a la víctima a la rastra. Otros procuraban abandonar la escena en distintas direcciones. “Dos de ellos arrastraban a la chica de los pelos y los brazos, otros dos se fueron para otro lado y los restantes se quedaron merodeando el lugar. Nosotros tratábamos de detenerlos con un palo de escoba y con un secador”, afirmó la testigo a la agencia de noticias Télam.



Agregó: “La chica me apretaba la mano y me agradecía. Casi con culpa repetía que no sabía cómo había terminado allí, que no conocía a esos jóvenes y que no entendía cómo había terminado dentro del auto”.



Según fuentes de la investigación, se sospecha que los abusadores se turnaron para violar a la chica, mientras el resto vigilaba que nadie los interrumpiera.



Tras la intervención de la policía, decenas de vecinos rodearon a los uniformados y al auto junto al cual, sentados en la calzada, estaban los jóvenes detenidos, a los que les gritaban “¡violadores!”, al tiempo que, algunos, cuestionaban la tardanza de los efectivos en tomar intervención y poner fin al abuso.



Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, aseguró que el móvil policial llegó al lugar indicado cuatro minutos después de la llamada al 911. Al tiempo que destacó el compromiso de los vecinos y su intervención crucial, afirmó que desde el primer momento personal femenino especializado de la Policía de la Ciudad acompañó a la víctima y a su familia, mientras que investigadores de la fuerza revisaban imágenes de cámaras y recogían testimonios para robustecer la acusación contra los seis sospechosos detenidos, a los que alojaron en distintas dependencias para mantenerlos separados y evitar, así, que pudieran consensuar una declaración sobre los hechos.



“Acerca de la aberrante violación grupal ayer en Palermo, es necesario remarcar que gracias al compromiso de los vecinos y al sistema integral de seguridad de la Ciudad pudimos llegar en solo 4 minutos al lugar y detener a todos los involucrados. De forma inmediata aplicamos el protocolo de atención a la víctima y estuvimos ahí junto a ella, para contenerla y sostenerla. Además, pudimos recabar las pruebas relevantes dentro del automóvil, para aportarlas de forma inmediata a la Justicia. Desde que fue trasladada al hospital, personal femenino de la Policía de la Ciudad preparado para estas situaciones se mantuvo con ella y su familia. Mientras esperamos el tiempo que la víctima necesite para prestar declaración, ya estamos trabajando activamente en las imágenes de las cámaras y testimonios. Para garantizar el esclarecimiento de los hechos, decidimos alojar a los detenidos en distintas alcaldías de la Ciudad para que entre ellos no puedan consensuar una declaración. Estamos seguros de que la Justicia actuará de forma inmediata para determinar las responsabilidades y que estos delincuentes no puedan volver a abusar de nadie más”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.