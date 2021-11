Buenos Aires: proponen que no sea obligatorio poner nombre, apellido y foto en currículum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde este jueves los legisladores porteños debatirán un proyecto de ley para que no se requiera la inclusión de datos como el nombre y apellido, así como fotos y videos, en el Currículum Vitae de las personas que buscan trabajo, tanto en el sector público como en el privado. La iniciativa busca impedir “todo sesgo discriminatorio que imposibilite la igualdad de trato y oportunidades”.



La iniciativa ya reúne el consenso de los legisladores del oficialismo y de la oposición a instancias de un proyecto del legislador opositor de Vamos Juntos, Diego García Vilas.

La propuesta apunta a “promover la igualdad de oportunidades en la identificación del talento, reclutamiento y el acceso laboral en condiciones de equidad y no discriminación”.



Así, se plantea “con carácter obligatorio la Búsqueda Laboral equitativa para todos/as los/las empleadores/as del sector público y privado, consultoras de selección de personal, plataformas o portales de búsqueda y cualquier otro intermediario a través de los cuales se ofrezcan y demanden puestos de trabajo y se permita la carga y envío de currículums, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.



“Las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por motivos tales como edad, raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, estado civil, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia, responsabilidades familiares o antecedentes penales de quienes hayan cumplido la totalidad de su condena y cualquier otro dato que no fuera imprescindible para el trabajo que se ofrece”, dispone el proyecto.

Además, se agrega: “En las ofertas de empleo tampoco se podrá requerir de manera obligatoria y excluyente la remisión de videos, fotografías, imágenes, audios, nombre y apellido completo o cualquier otro dato que permita su identificación en redes sociales”.



“La búsqueda laboral equitativa minimiza la probabilidad de discriminación, al menos durante las primeras fases del proceso de selección de personal, de esta forma los aspirantes pueden competir en igualdad de trato y oportunidades?, indicó García Vilas.