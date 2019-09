Brexit: el Parlamento se rebela y Johnson amenaza con elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer ministro británico Boris Johnson recibió anoche su primera gran derrota parlamentaria. La oposición y los rebeldes del gubernamental Partido Conservador, contrarios a un Brexit sin acuerdo, rechazaron la estrategia de Johnson para la salida del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de octubre. Ahora Johnson amenaza con llamar a elecciones anticipadas.

La votación de anoche fue de 328 votos contra 301. Un total de 21 diputados conservadores votó con la oposición.



Entre los rebeldes conservadores que ahora enfrentan la expulsión del partido está Nicholas Soames, nieto del primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill.



Horas antes de la votación de anoche, Johnson había perdido su estrecha mayoría parlamentaria, de un solo escaño, cuando el conservador Phillip Lee literalmente se levantó y cruzó la cámara para sentarse en la bancada del Partido Liberal-Demócrata.

Esta bofetada parlamentaria a Johnson vino el primer día de secciones luego del receso. La mayoría de los legisladores volvieron determinados a impedir una salida sin acuerdo de la UE el 31 de octubre. Especialmente tras la indignación provocada por Johnson la semana pasada, cuando anunció que suspendería las secciones parlamentarias desde mediados de septiembre hasta el 14 de octubre. La oposición tomó esta medida como un “golpe de Estado” de Johnson para tener luz verde para concretar el Brexit sin obstáculo el 31 de octubre.



Los mismos legisladores que le rechazaron anoche su estrategia, se disponen a votar hoy miércoles un proyecto de ley que obligue a Johnson a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit, hasta finales de enero, si no se logra un acuerdo antes del 31 de octubre.



Con pancartas que decían “Paren el golpe de Estado” y “Defiendan nuestro parlamento”, cientos de personas se manifestaron ayer hasta bien entrada la noche frente al Palacio de Westminster.



Ahora, ¿elecciones?

Ahora, ¿elecciones? El primer ministro había amenazado con elecciones anticipadas a mediados de octubre si los rebeldes votaban contra el gobierno. Y anoche lo concretó de inmediato: “Vamos a presentar la moción”, aseguró.



“No quiero que haya una elección pero si los diputados votan mañana (por hoy miércoles) para detener las negociaciones y reclamar otro retraso inútil del Brexit, que podría durar años, entonces (una elección) será la única forma de resolver” la crisis, dijo Johnson.



Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, el principal de oposición, criticó ante los diputados “un gobierno sin mandato, sin moral y, a partir de ahora, sin mayoría”, y dijo estar preparado para unas elecciones legislativas.

La estatua de Churchil observa el edificio del parlamento y su torre con el Big Ben. Foto: AFP

Una fuente gubernamental justificó la fecha electoral de mediados de octubre alegando la necesidad de un nuevo mandato antes del Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre, en el que Johnson confía que la UE acceda a modificar el Tratado de Retirada firmado por la ex primer ministra Theresa May y rechazado tres veces por el parlamento.



La UE se ha declarado abierta al diálogo pero no parece más proclive a modificar el acuerdo, especialmente su punto más conflictivo: cómo evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda que pondría en riesgo el frágil proceso de paz.



Johnson anunció que el lunes efectuará su primera visita a la República de Irlanda, para reunirse con su homólogo Leo Varadkar.



El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que se encontraba en Dublín, llamó ayer martes a “Irlanda y a la Unión Europea a negociar de buena fe con el primer ministro”. El presidente Donald Trump ha defendido la estrategia de Johnson y promedió un acuerdo comercial con el Reino Unido.



Para convocar elecciones anticipadas, Johnson necesita la aprobación de dos tercios del parlamento. Pero muchos diputados desconfían de una posible treta: Johnson podría posteriormente desplazar los comicios a después del 31 de octubre y llevar a cabo mientras tanto un Brexit sin acuerdo. Su portavoz aseguró no obstante que “eso simplemente no va a ocurrir”.



Un estudio publicado por la firma YouGov la semana pasada sugiere que los conservadores ganarían con el 34% de los votos, los laboristas obtendrían el 22%, el Partido Liberal Demócrata el 17% y el Partido del Brexit el 13%.



Desde que Johnson llegó al poder, el 24 de julio, su partido ha escalado en los sondeos, mientras que los laboristas y los liberal demócratas se han mantenido estables.

Escenarios.

Johnson perdió anoche la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, al pasarse uno de sus diputados al Partido Liberal Demócrata.



Gracias al apoyo de los diez parlamentarios del norirlandés DUP, el primer ministro contaba hasta ahora con la escasa mayoría de un solo diputado, por lo que el cambio de bancada de Phillip Lee le deja en minoría.



La situación de Johnson en el Parlamento se puede agravar todavía más si cumple su amenaza de expulsar del grupo parlamentario a los “tories” que voten a favor de la ley contra un Brexit duro hoy miércoles.



El primer ministro sostiene que su prioridad es renegociar el acuerdo del Brexit con Bruselas y ratificarlo en el Parlamento antes de la fecha límite, el 31 de octubre.



En una campaña electoral defendería previsiblemente esa postura, aunque subrayaría que en caso de alcanzar un acuerdo romperá los lazos con la UE en la fecha prevista igualmente.



Johnson tratará de convencer al sector de la sociedad británica que en los estudios de opinión muestra señales de agotamiento con el Brexit y quiere que los políticos materialicen cuanto antes la salida del bloque.



Gracias a un mensaje en ese sentido, el Partido del Brexit ganó las elecciones al Parlamento Europeo el pasado mayo con el 31,6% de los votos en el Reino Unido, mientras que los conservadores, entonces todavía bajo el liderazgo de Theresa May, sufrieron un voto de castigo y sumaron tan solo el 9,1% de los votos.



El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, consideró ayer martes que una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo es ahora el escenario más posible.



“Es la hipótesis más posible. Habrá inconvenientes, es inevitable. Habrá temas de tensión como la pesca”, declaró ante la asociación de la prensa diplomática en París.



Según el ministro, “todo dependerá también de cómo traduzca Reino Unido ese no deal” (falta de acuerdo).



Le Drian reiteró además la oposición de Francia a todo nuevo aplazamiento del Brexit, programado para el 31 de octubre. “En la situación actual, esta cuestión no se plantea”, subrayó el ministro.

Pérdidas de US$ 16.000 millones Un Brexit sin acuerdo haría perder a los británicos 16.000 millones de dólares de exportaciones hacia UE, y varios otros miles de millones hacia otros países, alertó ayer martes la ONU. En un estudio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, los economistas de la ONU indican que una pérdida del acceso preferencial “al mercado de la UE luego de un Brexit sin acuerdo causaría a los británicos pérdidas en exportaciones de al menos 16.000 millones de dólares”, lo que representa un 7% de las exportaciones totales de Reino Unido hacia el bloque”. Los economistas destacaron que “es una estimación conservadora”, porque las pérdidas deberían ser “mucho más importantes”.

La justicia falla sobre Parlamento Un Tribunal de Edimburgo dictaminará hoy miércoles si considera legal o no la controvertida decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender temporalmente el Parlamento hasta dos semanas antes del Brexit. Entre los más de 70 firmantes de la demanda están la diputada del Partido Nacionalista Escocés Joanna Cherry, la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e independientes y el activista Jo Maugham, de la asociación contraria al Brexit “The Good Law Project”. El abogado que representa a los demandantes, Aidan O’Neill, definió la suspensión temporal del Parlamento como un “abuso de poder por parte del Estado” que busca permitir una salida de la UE no negociada.

John Major autorizado a demandar El ex primer ministro conservador John Major obtuvo ayer martes el permiso del Tribunal Superior para sumarse a una demanda judicial que busca impedir la suspensión parlamentaria anunciada por Boris Johnson. Dicho tribunal de Londres tiene previsto celebrar mañana jueves una audiencia para considerar la demanda presentada la pasada semana por la activista contraria al Brexit Gina Miller, y a la que se han unido además el abogado escocés James Wolffe, el Gobierno de Gales y la portavoz laborista en temas jurídicos Shami Chakrabarti. Major reveló la pasada semana que, en lugar de comenzar procedimientos legales separados, buscaría la autorización necesaria para sumarse a la de Gina Miller.