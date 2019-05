Brexit de fracaso en fracaso; Theresa May al borde de la renuncia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Brexit sigue bloqueado. Ayer viernes las negociaciones entre el gobierno conservador y la oposición laborista se rompieron, empujando un poco más hacia la salida a la primera ministra Theresa May.

Las discusiones “han ido tan lejos como era posible”, afirmó ayer el líder laborista Jeremy Corbyn, y anunció que las abandonaba ante “la creciente debilidad e inestabilidad” del gobierno. La primer ministra respondió atribuyendo el fracaso a una falta de “posición común” de los laboristas. “No saben si quieren llevar a cabo el Brexit u organizar un segundo referéndum para impedirlo”.



Casi tres años después de que el Reino Unido votó por abandonar la Unión Europea (UE), todavía no está claro cómo, cuándo o si alguna vez dejará el bloque al que se integró en 1973. El actual plazo indica que el Brexit debe concretarse el 31 de octubre.



Los laboristas son partidarios de una unión aduanera permanente con la UE, algo a lo que el gobierno se opone por considerar que imposibilitaría al Reino Unido negociar acuerdos comerciales con terceros países.



Las negociaciones con los laboristas tenían como objetivo encontrar un acuerdo susceptible de obtener el apoyo de una mayoría en el Parlamento, que desde enero rechazó estrepitosamente tres veces el texto firmado en noviembre por la primera ministra con sus 27 socios Unión Europea (UE).



Ante este nuevo fracaso para una salida de la UE, el Partido Conservador avanza en el proceso hacia la selección de un nuevo líder. May había prometido a los euroescépticos de su partido que dejaría el poder en cuanto lograse la aprobación del acuerdo cerrado con la UE. Pero sus compañeros consideran que la primera ministra hizo concesiones inaceptables al bloque europeo y no quieren que siga a las riendas cuando empiece la segunda, y mucho más importante, fase de negociación: el acuerdo sobre la futura relación tras el Brexit.



Pero, ante la evidencia de que el acuerdo de May podría volver a fracasar en una cuarta votación a principios de junio, y temiendo que la primera ministra se aferre al poder, el jueves los diputados conservadores la llamaron a establecer una fecha clara para su salida.

En opinión de Tim Bale, politólogo en la Queen Mary University de London, “ahora las posibilidades de que su acuerdo sea aprobado deben estar cerca de cero” y “cuesta creer que (May) sobreviva más de dos o tres semanas”. El diario Daily Telegraph resumía: “Los hombres de gris dijeron a una Theresa May con lágrimas en los ojos que se le ha agotado el tiempo”. Según el rotativo, “May se irá a finales de julio como muy tarde, para permitir al partido elegir a un nuevo líder a tiempo para la conferencia de los Tories en septiembre”.



Calculando bien sus tiempos, el exministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson, ferviente defensor del Brexit y uno de los principales rivales de May en el Partido Conservador, anunció el jueves que sería candidato a primer ministro.



Tras el referéndum de junio de 2016, en el que 52% de británicos votaron a favor del Brexit, el Reino Unido debería haber abandonado la UE el pasado 29 de marzo. Pero el repetido rechazo del parlamento al acuerdo de divorcio con la UE empujó a May a aceptar un aplazamiento “flexible” del Brexit: hasta el 31 de octubre, aunque el país puede abandonar antes el bloque si encuentra una solución al bloqueo.