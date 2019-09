El Brexit divide al Reino Unido y a la familia de Boris Johnson

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La decisión del hermano de Boris Johnson de dejar del gobierno ha sido un golpe especialmente duro para el primer ministro británico, que se encuentra en minoría no solo en el parlamento sino en el seno de su propia familia.

Jo Johnson renunció el jueves, diciendo que no lograba conciliar la “lealtad familiar” y el “interés nacional”.



Fue una semana nefasta para el primer ministro británico, en la que el parlamento los diputados desmontaron su principal estrategia negociadora ante la Unión Europea, consistente en mantener la amenaza de un Brexit sin acuerdo para obtener concesiones.



Johnson dijo a la BBC que estaba “muy triste” por la renuncia de su hermano, pero trató de minimizarla: “Jo y yo no hemos hablado cara a cara en mucho tiempo sobre el Reino Unido y la Unión Europea”.



Jo Johnson, de 47 años, ex banquero de inversiones casado con una periodista del diario The Guardian, ya había dimitido del gobierno de la anterior primera ministra, Theresa May, para reclamar un segundo referéndum sobre la permanencia en la UE.



Por eso, los comentaristas políticos quedaron perplejos cuando, pocos meses después, se unió al gobierno de su hermano, fuertemente proBrexit.

El Brexit ha causado graves divisiones en muchas familias en el Reino Unido desde el referéndum de 2016, aunque en la mayoría de los casos las generaciones más viejas están en contra de la UE y las más jóvenes a favor.



Esa dinámica se invierte en el caso de los Johnson, una familia altamente política, en la que el padre Stanley, de 79 años, votó contra el Brexit en el referéndum de 2016 aunque después se ha declarado a favor de abandonar la UE. Stanley trabajó para la Comisión Europea en la década de 1970 y luego fue diputado conservador en el Parlamento Europeo. Durante esos años, los hermanos Johnson estudiaron en la Escuela Europea de Bruselas.



Rachel, la hermana de 54 años, había militado en el Partido Conservador hasta 2011. Pero en las elecciones de 2017 apoyó a los centristas Liberaldemócratas para defender con ellos la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea. Y este año se presentó como candidata del partido proeuropeo Change UK a las elecciones al Parlamento Europeo.



Se desconocen las opiniones del cuarto hermano, Leo, de 51 años, ya que se ha distanciado de la política, construyendo una carrera en las finanzas y como copresentador de un programa científico de la radio BBC. Sin embargo, algunos de los retuits proeuropeos de Leo, incluyendo un comentario irónico sobre los defensores del Brexit -esos “santos denominados defensores de la democracia”- hacen sospechar una postura antibrexit.



Boris tiene además dos medios hermanos, fruto de un segundo matrimonio de su padre de los que se sabe poco.



Tras la noticia de la dimisión de Jo, Rachel afirmó que “la familia evita el tema del Brexit, especialmente en las comidas”. “¡No queremos formar una banda contra el primer ministro!”, aseguró.



La renuncia de Jo dio combustible a las críticas del opositor Partido Laborista. Su número dos, Tom Watson, tuiteó: “Una vez más, la gente que menos confía en Boris Johnson es la que mejor lo conoce”.



“La comida de Navidad va a ser apoteósica en la casa de los Johnson”, bromeó el analista político Joe Twyman.



En tanto, la oposición anunció ayer viernes que bloquearán el segundo intento de Johnson para celebrar elecciones anticipadas a mediados de octubre.



Johnson dijo el jueves que preferiría estar muerto a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit y denominó el proyecto de ley de la oposición que busca frenar una salida del bloque sin acuerdo como una rendición.