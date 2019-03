¿Qué sucede con el Brexit? Los 4 escenarios posibles del divorcio entre Reino Unido y UE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la votación del jueves en que los diputados británicos se declararon a favor de un aplazamiento del Brexit (412 votos contra 202) y una tercera votación sobre el controvertido acuerdo de divorcio, estos son los escenarios posibles a 15 días de la fecha teórica de salida:

1) Retrasar el Brexit

El aplazamiento que se pida a la Unión Europea puede ser de dos tipos.

El primero, de tipo técnico y destinado a hacer los preparativos necesarios para salir del bloque, se limitaría a tres meses, hasta el 30 de junio, si el Tratado de Retirada, rechazado ya dos veces por el Parlamento, es finalmente aprobado.

En caso de un nuevo rechazo, el segundo tipo de aplazamiento es "más largo" y exigiría que Reino Unido participe en las elecciones europeas del 23 al 26 de mayo.

La UE advirtió que cualquier demanda de prórroga debe estar debidamente justificada y tiene que ser aceptada unánimemente por los otros 27 países miembros, que se reunirán en una cumbre en Bruselas los días 21 y 22 de marzo.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aclaró que si Reino Unido quiere una extensión "larga" debe "repensar su estrategia del Brexit" y crear "un consenso en torno a ella".

RELACIONADAS Prorrogar el Brexit, la opción ante bloqueo político británico By EL PAIS Prorrogar el Brexit, la opción ante bloqueo político británico Prorrogar el Brexit, la opción ante bloqueo político británico El Brexit sin rumbo tras el segundo rechazo By Ángel Asteggiante El Brexit sin rumbo tras el segundo rechazo El Brexit sin rumbo tras el segundo rechazo Otra derrota para May: acuerdo de Brexit fue rechazado de nuevo por el Parlamento By Ángel Asteggiante Otra derrota para May: acuerdo de Brexit fue rechazado de nuevo por el Parlamento Otra derrota para May: acuerdo de Brexit fue rechazado de nuevo por el Parlamento

2) El acuerdo de May

Los diputados británicos votarán por tercera vez, el 20 de marzo a más tardar, sobre el Tratado de Retirada de la UE (que prevé un Brexit ordenado) pese a que ya lo rechazaron estrepitosamente en dos ocasiones, el 15 de enero y el 12 de marzo.

Frente al riesgo de un largo aplazamiento o la eventualidad de un segundo referéndum, los partidarios del Brexit que rechazaron el texto podrían cambiar de opinión y considerar que se trata de la única forma segura de abandonar la UE.



3) Brexit sin acuerdo

El Parlamento votó el miércoles contra este escenario "bajo cualquier circunstancia", pero sigue siendo la opción "por defecto", es decir que si, llegada la fecha fatídica, no se aprobó una solución alternativa, Reino Unido puede verse involuntariamente abocado a una salida abrupta de la UE.

En caso de Brexit sin acuerdo, Reino Unido podría fin de la noche a la mañana tras 46 años de pertenencia a la UE, saliendo del mercado único y de la unión aduanera sin periodo de transición.

Este escenario, temido por los medios empresariales británicos, causaría importantes perturbaciones en el comercio entre Reino Unido y la UE.

Numerosos diputados se manifestaron contra esta opción, pero algunos fervientes euroescépticos piensan que es mejor que "un mal acuerdo".

4) Segundo referéndum o elecciones legislativas

La opción de un segundo referéndum, reclamada por decenas de parlamentarios proeuropeos, fue rechazada el jueves en el Cámara de los Comunes.

Esto no implica que no vuelva a ser planteada, en particular en caso de bloqueo prolongado. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, le dio recientemente su apoyo aunque un poco a disconforme.

La primera ministra Theresa May se niega a contemplar una nueva consulta popular, lo que significa que para que tenga lugar se necesitaría un largo aplazamiento del Brexit junto con un cambio de gobierno o elecciones legislativas anticipadas.